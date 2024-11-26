https://ria.ru/20241126/pasport-1985698684.html

Украинский солдат, отказавшийся воевать за ВСУ, получил российский паспорт

Украинский солдат, отказавшийся воевать за ВСУ, получил российский паспорт - РИА Новости, 26.11.2024

Украинский солдат, отказавшийся воевать за ВСУ, получил российский паспорт

Дезертир из ВСУ, отказавшийся воевать против России и полтора года нелегально живший в Северодонецке, рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:53

2024-11-26T05:53

2024-11-26T11:01

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Дезертир из ВСУ, отказавшийся воевать против России и полтора года нелегально живший в Северодонецке, рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт. "Полтора года прятался, то там по шабашкам, то там, полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить. А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошел еще раз фильтрацию, выдали российский паспорт, чтобы официально работать. Потому что неофициально без паспорта стало труднее работать", — сказал он. Жителя Северодонецка мобилизовали в автобусе и отправили на фронт. Во время отступления ВСУ он спрятался и остался в городе. По словам собеседника агентства, он смог доказать, что не принимал участия в боевых действиях и вопросов у спецслужб к нему нет. Его лицо мужчина попросил не показывать, так как на Украине у него остались родственники.

https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html

https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дезертир ВСУ, отказавшийся воевать против России, о получении российского паспорта Дезертир ВСУ, отказавшийся воевать против России и полтора года нелегально живший в Северодонецке, рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт. 2024-11-26T05:53 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, паспорт, гражданство