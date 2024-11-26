https://ria.ru/20241126/pasport-1985698684.html
Украинский солдат, отказавшийся воевать за ВСУ, получил российский паспорт
Украинский солдат, отказавшийся воевать за ВСУ, получил российский паспорт - РИА Новости, 26.11.2024
Украинский солдат, отказавшийся воевать за ВСУ, получил российский паспорт
Дезертир из ВСУ, отказавшийся воевать против России и полтора года нелегально живший в Северодонецке, рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:53
2024-11-26T05:53
2024-11-26T11:01
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Дезертир из ВСУ, отказавшийся воевать против России и полтора года нелегально живший в Северодонецке, рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт. "Полтора года прятался, то там по шабашкам, то там, полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить. А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошел еще раз фильтрацию, выдали российский паспорт, чтобы официально работать. Потому что неофициально без паспорта стало труднее работать", — сказал он. Жителя Северодонецка мобилизовали в автобусе и отправили на фронт. Во время отступления ВСУ он спрятался и остался в городе. По словам собеседника агентства, он смог доказать, что не принимал участия в боевых действиях и вопросов у спецслужб к нему нет. Его лицо мужчина попросил не показывать, так как на Украине у него остались родственники.
https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html
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Дезертир ВСУ, отказавшийся воевать против России, о получении российского паспорта
Дезертир ВСУ, отказавшийся воевать против России и полтора года нелегально живший в Северодонецке, рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт.
2024-11-26T05:53
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, паспорт, гражданство
В мире, Россия, Северодонецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Паспорт, Гражданство
Украинский солдат, отказавшийся воевать за ВСУ, получил российский паспорт
Дезертир ВСУ, полтора года скрывавшийся в Северодонецке, получил паспорт России