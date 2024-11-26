https://ria.ru/20241126/ozkho-1985843668.html

Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО

Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО - РИА Новости, 26.11.2024

Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО

Россия вновь не получила места в исполсовете ОЗХО, об этом свидетельствуют результаты голосования﻿, объявленные на конференции в Гааге во вторник. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:18

2024-11-26T17:18

2024-11-26T17:32

россия

организация по запрещению химического оружия

в мире

чехия

северная македония

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ГААГА, 26 ноя - РИА Новости. Россия вновь не получила места в исполсовете ОЗХО, об этом свидетельствуют результаты голосования﻿, объявленные на конференции в Гааге во вторник.На два места в исполсовете ОЗХО от восточноевропейской группы на 2025-2027 годы претендовали три государства - Россия, Чехия и Северная Македония.В результате голосования, которое прошло во вторник на 29-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге, за Россию проголосовали 56 государств, за Чехию - 128, за Северную Македонию - 86. Таким образом, в исполсовет от восточноевропейской группы вошли Чехия и Северная Македония."На Гаагской площадке Россия всегда исходила из важности учета позиций и интересов каждого государства-участника, приоритетности консенсусного принятия решения, выступала за сбалансированный состав ее руководящих и рабочих органов. Однако сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете ОЗХО – наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация", - заявил во вторник на конференции постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.По его словам, ряд государств пытается перекраивать Конвенцию о запрещении химоружия, сознательно искажая ее положения: в частности, голосование по членству в исполсовете государств-участников с наиболее значимой химической промышленностью в регионе происходит вопреки пункту 23 статьи 8 КЗХО."Такие действия фактически открывают возможности по политическим мотивам отказаться от этого положения, поскольку в представлении некоторых государств-участников данный пункт искусственно созданного прецедента может перестать быть обязательным для исполнения", - отметил Тарабрин.На голосовании в ноябре 2023 года Россия также не смогла получить место в исполсовете ОЗХО.

https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html

https://ria.ru/20241125/ozkho-1985655415.html

россия

чехия

северная македония

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россия, организация по запрещению химического оружия, в мире, чехия, северная македония