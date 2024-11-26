https://ria.ru/20241126/ozkho-1985843668.html
Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО
Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО - РИА Новости, 26.11.2024
Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО
Россия вновь не получила места в исполсовете ОЗХО, об этом свидетельствуют результаты голосования, объявленные на конференции в Гааге во вторник. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:18
2024-11-26T17:18
2024-11-26T17:32
россия
организация по запрещению химического оружия
в мире
чехия
северная македония
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ГААГА, 26 ноя - РИА Новости. Россия вновь не получила места в исполсовете ОЗХО, об этом свидетельствуют результаты голосования, объявленные на конференции в Гааге во вторник.На два места в исполсовете ОЗХО от восточноевропейской группы на 2025-2027 годы претендовали три государства - Россия, Чехия и Северная Македония.В результате голосования, которое прошло во вторник на 29-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге, за Россию проголосовали 56 государств, за Чехию - 128, за Северную Македонию - 86. Таким образом, в исполсовет от восточноевропейской группы вошли Чехия и Северная Македония."На Гаагской площадке Россия всегда исходила из важности учета позиций и интересов каждого государства-участника, приоритетности консенсусного принятия решения, выступала за сбалансированный состав ее руководящих и рабочих органов. Однако сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете ОЗХО – наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация", - заявил во вторник на конференции постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.По его словам, ряд государств пытается перекраивать Конвенцию о запрещении химоружия, сознательно искажая ее положения: в частности, голосование по членству в исполсовете государств-участников с наиболее значимой химической промышленностью в регионе происходит вопреки пункту 23 статьи 8 КЗХО."Такие действия фактически открывают возможности по политическим мотивам отказаться от этого положения, поскольку в представлении некоторых государств-участников данный пункт искусственно созданного прецедента может перестать быть обязательным для исполнения", - отметил Тарабрин.На голосовании в ноябре 2023 года Россия также не смогла получить место в исполсовете ОЗХО.
https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, в мире, чехия, северная македония
Россия, Организация по запрещению химического оружия, В мире, Чехия, Северная Македония
Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО
Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы
ГААГА, 26 ноя - РИА Новости. Россия вновь не получила места в исполсовете ОЗХО, об этом свидетельствуют результаты голосования, объявленные на конференции в Гааге во вторник.
На два места в исполсовете ОЗХО
от восточноевропейской группы на 2025-2027 годы претендовали три государства - Россия
, Чехия
и Северная Македония
.
В результате голосования, которое прошло во вторник на 29-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге
, за Россию проголосовали 56 государств, за Чехию - 128, за Северную Македонию - 86. Таким образом, в исполсовет от восточноевропейской группы вошли Чехия и Северная Македония.
"На Гаагской площадке Россия всегда исходила из важности учета позиций и интересов каждого государства-участника, приоритетности консенсусного принятия решения, выступала за сбалансированный состав ее руководящих и рабочих органов. Однако сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете ОЗХО – наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация", - заявил во вторник на конференции постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
По его словам, ряд государств пытается перекраивать Конвенцию о запрещении химоружия, сознательно искажая ее положения: в частности, голосование по членству в исполсовете государств-участников с наиболее значимой химической промышленностью в регионе происходит вопреки пункту 23 статьи 8 КЗХО.
"Такие действия фактически открывают возможности по политическим мотивам отказаться от этого положения, поскольку в представлении некоторых государств-участников данный пункт искусственно созданного прецедента может перестать быть обязательным для исполнения", - отметил Тарабрин.
На голосовании в ноябре 2023 года Россия также не смогла получить место в исполсовете ОЗХО.