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Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли - РИА Новости, 26.11.2024
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23:28 26.11.2024 (обновлено: 23:33 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/oreshnik-1985893422.html
Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли
Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли - РИА Новости, 26.11.2024
Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что использование РФ ракеты "Орешник" показывает, что с Россией шутить не надо. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:28
2024-11-26T23:33
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что использование РФ ракеты "Орешник" показывает, что с Россией шутить не надо. "Это не предупредительный выстрел в воздух. Это жест доброй воли и показ того, что не надо шутить с Россией", - сказал Муравейко в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", которое опубликовано в его YouTube-канале. Он подчеркнул, что за последние годы российский оборонный комплекс сделал гигантские шаги вперед, новых образцов вооружения и техники у РФ очень много. "Демонстрация "Орешника" - всего лишь маленький показ своих возможностей, причем они были показаны в обычном снаряжении, без использования специфических элементов. Это была демонстрация возможностей", - добавил Муравейко. "Россия намекает, что не надо шутить со страной, пережившей не одну войну и вынесшей на своих плечах те тяготы и лишения, которые далеко не каждому народу дано вынести. Русский народ — это такой спокойный толерантный народ, но злить его не надо и не надо ставить ему условия", - сказал Муравейко. Он подчеркнул, что "президент России – человек слова и дела и неоднократно предупреждал, что на каждую провокацию, неадекватное действие в отношении России будет ответ". Отвечая на вопрос о том, будет ли услышан этот посыл России, начальник генштаба сказал, что "тот, кому даны уши, услышит, кому даны глаза, увидит". "Ну, а умных, наверное, там (на Западе – ред.) пока нет", - считает Муравейко. Иначе бы, по его мнению, на Западе давно поняли бы, что не нужно провоцировать Россию. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/udar-1985878803.html
https://ria.ru/20241126/nato-1985874617.html
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россия, украина, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Белоруссия, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли

Начальник генштаба ВС Белоруссии назвал применение "Орешника" жестом доброй воли

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что использование РФ ракеты "Орешник" показывает, что с Россией шутить не надо.
"Это не предупредительный выстрел в воздух. Это жест доброй воли и показ того, что не надо шутить с Россией", - сказал Муравейко в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", которое опубликовано в его YouTube-канале.
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Он подчеркнул, что за последние годы российский оборонный комплекс сделал гигантские шаги вперед, новых образцов вооружения и техники у РФ очень много.
"Демонстрация "Орешника" - всего лишь маленький показ своих возможностей, причем они были показаны в обычном снаряжении, без использования специфических элементов. Это была демонстрация возможностей", - добавил Муравейко.
"Россия намекает, что не надо шутить со страной, пережившей не одну войну и вынесшей на своих плечах те тяготы и лишения, которые далеко не каждому народу дано вынести. Русский народ — это такой спокойный толерантный народ, но злить его не надо и не надо ставить ему условия", - сказал Муравейко.
Он подчеркнул, что "президент России – человек слова и дела и неоднократно предупреждал, что на каждую провокацию, неадекватное действие в отношении России будет ответ".
Отвечая на вопрос о том, будет ли услышан этот посыл России, начальник генштаба сказал, что "тот, кому даны уши, услышит, кому даны глаза, увидит". "Ну, а умных, наверное, там (на Западе – ред.) пока нет", - считает Муравейко. Иначе бы, по его мнению, на Западе давно поняли бы, что не нужно провоцировать Россию.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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