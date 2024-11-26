https://ria.ru/20241126/oreshnik-1985893422.html

Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли

Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли - РИА Новости, 26.11.2024

Генштаб ВС Белоруссии назвал применение Орешника Россией жестом доброй воли

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что использование РФ ракеты "Орешник" показывает, что с Россией шутить не надо. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:28

2024-11-26T23:28

2024-11-26T23:33

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что использование РФ ракеты "Орешник" показывает, что с Россией шутить не надо. "Это не предупредительный выстрел в воздух. Это жест доброй воли и показ того, что не надо шутить с Россией", - сказал Муравейко в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", которое опубликовано в его YouTube-канале. Он подчеркнул, что за последние годы российский оборонный комплекс сделал гигантские шаги вперед, новых образцов вооружения и техники у РФ очень много. "Демонстрация "Орешника" - всего лишь маленький показ своих возможностей, причем они были показаны в обычном снаряжении, без использования специфических элементов. Это была демонстрация возможностей", - добавил Муравейко. "Россия намекает, что не надо шутить со страной, пережившей не одну войну и вынесшей на своих плечах те тяготы и лишения, которые далеко не каждому народу дано вынести. Русский народ — это такой спокойный толерантный народ, но злить его не надо и не надо ставить ему условия", - сказал Муравейко. Он подчеркнул, что "президент России – человек слова и дела и неоднократно предупреждал, что на каждую провокацию, неадекватное действие в отношении России будет ответ". Отвечая на вопрос о том, будет ли услышан этот посыл России, начальник генштаба сказал, что "тот, кому даны уши, услышит, кому даны глаза, увидит". "Ну, а умных, наверное, там (на Западе – ред.) пока нет", - считает Муравейко. Иначе бы, по его мнению, на Западе давно поняли бы, что не нужно провоцировать Россию. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/udar-1985878803.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985874617.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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россия, украина, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире