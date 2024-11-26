В МИД рассказали о реакции стран Центральной Азии на испытания "Орешника"
МИД: прямой реакции на испытания "Орешника" от стран Центральной Азии не было
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Прямой реакции на испытания российской ракетной системы средней дальности "Орешник" со стороны стран Центральной Азии не было, Москва в свою очередь делает всё для того, чтобы объективно донести до своих партнеров мотивы при реализации тех или иных шагов, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Прямой реакции не последовало — были косвенные признаки того, что эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая происходит, к сожалению, не по вине России, серьезно обеспокоила центральноазиатские государства", - сказал он в интервью RTVi.
Как сообщил Стерник, в ряде стран были приведены в состояние повышенной готовности все службы, отвечающие за общественную безопасность, за безопасность на производстве, на границах.
"Иными словами, равнодушных к этой ситуации в Центральноазиатском регионе, конечно же, нет — все с тревогой следят за тем, как развивается эта конфликтная ситуация. И я вас уверяю, российская сторона делает всё для того, чтобы объективно донести до наших партнеров мотивы, которыми мы руководствуемся, предпринимая те или иные шаги", - указал он.
"Что касается негативной реакции, то ее не было. Позитивной поддержки мы ни от кого не просим и не ожидаем, мы действуем в соответствии с собственными национальными интересами, в соответствии с соображениями безопасности для нас и наших союзников по Организации Договора о коллективной безопасности", - подчеркнул дипломат.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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