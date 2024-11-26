В Польше заявили о серьезной проблеме для Украины из-за "Орешника"
Польский генерал Скшипчак заявил о серьезной проблеме для Киева из-за "Орешника"
Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Применение Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" представляет собой серьезную проблему для Украины, заявил порталу fronda.pl бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
По его словам, "это серьезная проблема для украинцев", потому что никто "не зафиксировал запуск этой ракеты".
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
"Спутниковая разведка, будь то военная, американская или коммерческая, используемая Украиной, должна обнаружить запуск и полет этой ракеты. Однако это не было обнаружено, и тревога не была поднята", - сказал он, добавив, что "для россиян это сигнал о том, что те системы разведки, которые есть на Украине или те, которые работают на Украину, не способны обнаружить" ракету, в том числе межконтинентальную.
По его словам, тот факт, что ракета не была вовремя обнаружена, "подтверждает уверенность россиян в том, что их ракеты эффективны и что они могут использовать их для дальнейших ударов по Украине". Как признал эксперт, эта ракета "может нанести Украине гораздо больший ущерб, чем другие ракетные средства, использовавшиеся Москвой до сих пор".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.