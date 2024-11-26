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Володин назвал использование "Орешника" обоснованным - РИА Новости, 26.11.2024
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13:06 26.11.2024 (обновлено: 13:24 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/oreshnik-1985770658.html
Володин назвал использование "Орешника" обоснованным
Володин назвал использование "Орешника" обоснованным - РИА Новости, 26.11.2024
Володин назвал использование "Орешника" обоснованным
Госдума считает обоснованным и своевременным использование российской ракетной системы средней дальности "Орешника", парламенты стран ЕС и конгресс США должны... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:06
2024-11-26T13:24
госдума рф
евросоюз
конгресс сша
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Госдума считает обоснованным и своевременным использование российской ракетной системы средней дальности "Орешника", парламенты стран ЕС и конгресс США должны услышать эту позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Все то, что было сделано для того, чтобы защитить нашу страну, защитить мир и покой наших граждан, мы считаем не только обоснованным и своевременным. И в этой связи хотелось бы, чтобы нас услышали коллеги из национальных парламентов европейских государств, а также конгресса Соединенных Штатов Америки. Надо прекращать создание напряжения и скатывания в пропасть… Мы сегодня со своей стороны, собравшись впервые после применения "Орешника", еще раз говорим нашим коллегам, политикам европейских государств, парламентов, будьте более ответственны перед своими гражданами. Именно европейские главы государств втягивают мир в войну. Нам очень важно, чтобы это услышали наши коллеги и те, кто избран в конгресс Соединенных Штатов Америки. России есть чем себя защитить", - сказал он на пленарном заседании.Володин также поблагодарил конструкторов, которые создали "Орешник".Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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госдума рф, евросоюз, конгресс сша, россия, вячеслав володин, брянская область, владимир путин, украина, первый запуск ракеты "орешник"
Госдума РФ, Евросоюз, Конгресс США, Россия, Вячеслав Володин, Брянская область, Владимир Путин, Украина, Первый запуск ракеты "Орешник"
Володин назвал использование "Орешника" обоснованным

Володин заявил, что использование "Орешника" было обоснованным и своевременным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Вячеслав Володин
 Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Госдума считает обоснованным и своевременным использование российской ракетной системы средней дальности "Орешника", парламенты стран ЕС и конгресс США должны услышать эту позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Все то, что было сделано для того, чтобы защитить нашу страну, защитить мир и покой наших граждан, мы считаем не только обоснованным и своевременным. И в этой связи хотелось бы, чтобы нас услышали коллеги из национальных парламентов европейских государств, а также конгресса Соединенных Штатов Америки. Надо прекращать создание напряжения и скатывания в пропасть… Мы сегодня со своей стороны, собравшись впервые после применения "Орешника", еще раз говорим нашим коллегам, политикам европейских государств, парламентов, будьте более ответственны перед своими гражданами. Именно европейские главы государств втягивают мир в войну. Нам очень важно, чтобы это услышали наши коллеги и те, кто избран в конгресс Соединенных Штатов Америки. России есть чем себя защитить", - сказал он на пленарном заседании.
Володин также поблагодарил конструкторов, которые создали "Орешник".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником"
Вчера, 10:05
 
Госдума РФЕвросоюзКонгресс СШАРоссияВячеслав ВолодинБрянская областьВладимир ПутинУкраинаПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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