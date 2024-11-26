Володин назвал использование "Орешника" обоснованным
Володин заявил, что использование "Орешника" было обоснованным и своевременным
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Госдума считает обоснованным и своевременным использование российской ракетной системы средней дальности "Орешника", парламенты стран ЕС и конгресс США должны услышать эту позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Все то, что было сделано для того, чтобы защитить нашу страну, защитить мир и покой наших граждан, мы считаем не только обоснованным и своевременным. И в этой связи хотелось бы, чтобы нас услышали коллеги из национальных парламентов европейских государств, а также конгресса Соединенных Штатов Америки. Надо прекращать создание напряжения и скатывания в пропасть… Мы сегодня со своей стороны, собравшись впервые после применения "Орешника", еще раз говорим нашим коллегам, политикам европейских государств, парламентов, будьте более ответственны перед своими гражданами. Именно европейские главы государств втягивают мир в войну. Нам очень важно, чтобы это услышали наши коллеги и те, кто избран в конгресс Соединенных Штатов Америки. России есть чем себя защитить", - сказал он на пленарном заседании.
Володин также поблагодарил конструкторов, которые создали "Орешник".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.