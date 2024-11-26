https://ria.ru/20241126/oreshnik-1985762965.html

Володин назвал ракету "Орешник" щитом России

Володин назвал ракету "Орешник" щитом России - РИА Новости, 26.11.2024

Володин назвал ракету "Орешник" щитом России

Новейшая ракета средней дальности "Орешник" - это щит России, то оружие, которое поддерживает мир во всем мире, считает председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:38

2024-11-26T12:38

2024-11-26T12:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новейшая ракета средней дальности "Орешник" - это щит России, то оружие, которое поддерживает мир во всем мире, считает председатель ГД Вячеслав Володин. "А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса "Орешник": инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире. Коллеги, давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку!", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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Ольга Фомченкова

россия, украина, брянская область, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, первый запуск ракеты "орешник", безопасность, ракета "орешник"