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Володин назвал ракету "Орешник" щитом России - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/oreshnik-1985762965.html
Володин назвал ракету "Орешник" щитом России
Володин назвал ракету "Орешник" щитом России - РИА Новости, 26.11.2024
Володин назвал ракету "Орешник" щитом России
Новейшая ракета средней дальности "Орешник" - это щит России, то оружие, которое поддерживает мир во всем мире, считает председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:38
2024-11-26T12:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новейшая ракета средней дальности "Орешник" - это щит России, то оружие, которое поддерживает мир во всем мире, считает председатель ГД Вячеслав Володин. "А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса "Орешник": инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире. Коллеги, давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку!", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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россия, украина, брянская область, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, первый запуск ракеты "орешник", безопасность, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Первый запуск ракеты "Орешник", Безопасность, Ракета "Орешник"
Володин назвал ракету "Орешник" щитом России

Спикер Госдумы Володин назвал новейшую ракету "Орешник" щитом России

Кадр видео удара ракетой "Орешник"
Кадр видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Кадр видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новейшая ракета средней дальности "Орешник" - это щит России, то оружие, которое поддерживает мир во всем мире, считает председатель ГД Вячеслав Володин.
"А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса "Орешник": инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире. Коллеги, давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку!", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
22 ноября, 14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФПервый запуск ракеты "Орешник"БезопасностьРакета "Орешник"
 
 
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