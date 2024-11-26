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Постпреды НАТО и Украины обсудят последствия удара ракетой "Орешник" - РИА Новости, 26.11.2024
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00:43 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/oreshnik-1985683431.html
Постпреды НАТО и Украины обсудят последствия удара ракетой "Орешник"
Постпреды НАТО и Украины обсудят последствия удара ракетой "Орешник" - РИА Новости, 26.11.2024
Постпреды НАТО и Украины обсудят последствия удара ракетой "Орешник"
Постоянные представители государств-членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе и представитель Украины обсудят во вторник на специальном заседании в рамках Совета РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:43
2024-11-26T00:43
в мире
украина
россия
днепропетровск
андрей сибига
владимир путин
нато
первый запуск ракеты "орешник"
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Постоянные представители государств-членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе и представитель Украины обсудят во вторник на специальном заседании в рамках Совета НАТО-Украина последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске. По информации агентства Франс Пресс, встреча пройдет по инициативе Киева. Как уточнил в преддверии встречи министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, на встрече главным вопросом будет усиление украинского ПВО. Сибига отметил, что Украина надеется на конкретные содержательные результаты после проведения заседания. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241125/putin--1985668211.html
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html
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в мире, украина, россия, днепропетровск, андрей сибига, владимир путин, нато, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
В мире, Украина, Россия, Днепропетровск, Андрей Сибига, Владимир Путин, НАТО, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Постпреды НАТО и Украины обсудят последствия удара ракетой "Орешник"

Постпреды НАТО и Украины обсудят последствия применения Россией ракеты "Орешник"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Постоянные представители государств-членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе и представитель Украины обсудят во вторник на специальном заседании в рамках Совета НАТО-Украина последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске.
По информации агентства Франс Пресс, встреча пройдет по инициативе Киева. Как уточнил в преддверии встречи министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, на встрече главным вопросом будет усиление украинского ПВО. Сибига отметил, что Украина надеется на конкретные содержательные результаты после проведения заседания.
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"
Вчера, 20:49
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Во всем мире зафиксирован высокий интерес к российской ракете "Орешник"
22 ноября, 02:09
 
В миреУкраинаРоссияДнепропетровскАндрей СибигаВладимир ПутинНАТОПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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