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Орбан сделал прогноз на следующий год - РИА Новости, 26.11.2024
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21:08 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/orban-1985883100.html
Орбан сделал прогноз на следующий год
Орбан сделал прогноз на следующий год - РИА Новости, 26.11.2024
Орбан сделал прогноз на следующий год
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:08
2024-11-26T21:08
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венгрия
украина
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован. "Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал Орбан в соцсети Facebook*.Ранее Орбан анонсировал бюджет "мирных времен" на 2025 год, который предполагает рост экономики на 3-5%, а также меры социальной поддержки населения. Он также заявил, что страна намерена придерживаться экономического нейтралитета, основанного на приоритете экономической выгоды над политикой и идеологией.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан
Орбан сделал прогноз на следующий год

Орбан: если 2025 станет годом мира, это будет фантастический период

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован.
"Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал Орбан в соцсети Facebook*.
Ранее Орбан анонсировал бюджет "мирных времен" на 2025 год, который предполагает рост экономики на 3-5%, а также меры социальной поддержки населения. Он также заявил, что страна намерена придерживаться экономического нейтралитета, основанного на приоритете экономической выгоды над политикой и идеологией.
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