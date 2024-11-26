https://ria.ru/20241126/orban-1985883100.html

Орбан сделал прогноз на следующий год

Орбан сделал прогноз на следующий год - РИА Новости, 26.11.2024

Орбан сделал прогноз на следующий год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:08

2024-11-26T21:08

2024-11-26T21:08

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БУДАПЕШТ, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован. "Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал Орбан в соцсети Facebook*.Ранее Орбан анонсировал бюджет "мирных времен" на 2025 год, который предполагает рост экономики на 3-5%, а также меры социальной поддержки населения. Он также заявил, что страна намерена придерживаться экономического нейтралитета, основанного на приоритете экономической выгоды над политикой и идеологией.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241126/postavki-1985816979.html

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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан