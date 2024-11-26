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В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву - РИА Новости, 26.11.2024
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22:20 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/oon-1985888814.html
В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву
В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву - РИА Новости, 26.11.2024
В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву
Поставка США противопехотных мин Украине представляет собой радикальный отход Вашингтона от его тридцатилетней политики в этом вопросе, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:20
2024-11-26T22:20
в мире
украина
ллойд остин
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ЖЕНЕВА, 26 ноя - РИА Новости. Поставка США противопехотных мин Украине представляет собой радикальный отход Вашингтона от его тридцатилетней политики в этом вопросе, говорится в заявлении секретариата Оттавской конвенции. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции. "За 25 лет, прошедших с момента вступления Конвенции в силу, этот исторический договор в области гуманитарного разоружения никогда не сталкивался с таким серьезным вызовом своей целостности. Объявление США, которые не являются участниками Конвенции, о передаче (Украине - ред.) "непостоянных противопехотных наземных мин" представляет собой радикальный отход от де-факто проводимой США политики "против противопехотных наземных мин" в течение последних тридцати лет", - сказано в документе. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в харьковском Изюме уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявляла РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.
https://ria.ru/20241126/estonija-1985686727.html
https://ria.ru/20241122/germaniya-1985216720.html
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в мире, украина, ллойд остин
В мире, Украина, Ллойд Остин
В ООН осудили передачу США противопехотных мин Киеву

ООН: Оттавская конвенция столкнулась с вызовом из-за передачи США мин Киеву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 ноя - РИА Новости. Поставка США противопехотных мин Украине представляет собой радикальный отход Вашингтона от его тридцатилетней политики в этом вопросе, говорится в заявлении секретариата Оттавской конвенции.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
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"За 25 лет, прошедших с момента вступления Конвенции в силу, этот исторический договор в области гуманитарного разоружения никогда не сталкивался с таким серьезным вызовом своей целостности. Объявление США, которые не являются участниками Конвенции, о передаче (Украине - ред.) "непостоянных противопехотных наземных мин" представляет собой радикальный отход от де-факто проводимой США политики "против противопехотных наземных мин" в течение последних тридцати лет", - сказано в документе.
Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в харьковском Изюме уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявляла РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.
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22 ноября, 15:20
 
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