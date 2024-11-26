В Оксфорде профессор покинула ведущее научное общество Британии из-за Маска
Профессор Оксфорда Бишоп покинула Лондонское королевское общество из-за Маска
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ведущий профессор в области нейропсихологии развития британского Оксфордского университета Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе из-за того, что в нем состоит также американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Как сообщает газета Guardian, в 2018 году Маску было предложено членство в Королевском обществе, ведущем научном обществе Великобритании, в качестве признания его вклада в производство космических летательных аппаратов и электромобилей.
"Всю радость, которую мне может принести статус члена Королевского общества, умаляет тот факт, что я разделяю его с человеком, который словно подражает злодеям из (вселенной Джеймса - ред.) Бонда, человеком, использующим безграничное богатство и власть, чтобы угрожать ученым, которые с ним не соглашаются. Поэтому на прошлой неделе я отказалась от членства", - написала Бишоп в своем блоге на платформе Blogspot.
Профессор заявила, что раньше Маск, судя по всему, был согласен с преобладающим в научном сообществе мнением по вопросам изменения климата или медицины, однако в последние год или два начал продвигать "альтернативные идеи". Она также полагает, что теперь предприниматель занимается использованием социальных сетей "для политической пропаганды".
По мнению Бишоп, Маск нарушает нормы научной этики, в том числе в процессе разработки чипов Neuralink, а также нарушает кодекс поведения членов Королевского общества своими высказываниями в интернете, "распространением дипфейков и дезинформации" в соцсети X. Как утверждает Бишоп, на фоне выдвижения Маска на пост главы департамента по достижению госэффективности США (DOGE) и его обещаний о сокращении госбюджета будущее американской науки стало выглядеть "мрачным".
Ранее одна из самых известных британских газет Guardian заявила о прекращении публикации в соцсети X. Издание сообщило, что на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. Илон Маск в ответ заявил, что Guardian - гнусная пропагандистская машина. Позднее решение о прекращении публикаций приняли крупнейшая шведская газета Dagens Nyheter, одна из самых читаемых испанских газет Vanguardia, а также одна из самых известных газет Франции Ouest-France.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.