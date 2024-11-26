https://ria.ru/20241126/ok-1985632377.html

ОК сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ

ОК сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ - РИА Новости, 26.11.2024

ОК сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ

Одноклассники стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:00

2024-11-26T10:00

2024-11-26T10:00

технологии

одноклассники

ии

соцсети

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Одноклассники стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить долю и количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.Одноклассники внедрили модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять токсичные комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на определённый промежуток времени — от одного часа до 24 часов. Зависит от того, как часто пользователь оставляет негативные высказывания в адрес других.По данным исследования ОК, негативные посты вызывают злость у более чем 40% пользователей, принявших участие в опросе. ML-модель была обучена на 400 тысячах высказываний, которые можно описать как недружелюбные или провоцирующие негативную дискуссию. Запуск ML-модели позволил сократить время обработки жалоб на токсичные посты в три раза и быстрее помочь людям с решением их проблем.Более детальная информация и иллюстрации к новости доступны по ссылке.

https://ria.ru/20241122/bezopasnost-1985059481.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, одноклассники, ии, соцсети