https://ria.ru/20241126/ok-1985632377.html
ОК сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ
ОК сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ - РИА Новости, 26.11.2024
ОК сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ
Одноклассники стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:00
2024-11-26T10:00
2024-11-26T10:00
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Одноклассники стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить долю и количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.Одноклассники внедрили модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять токсичные комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на определённый промежуток времени — от одного часа до 24 часов. Зависит от того, как часто пользователь оставляет негативные высказывания в адрес других.По данным исследования ОК, негативные посты вызывают злость у более чем 40% пользователей, принявших участие в опросе. ML-модель была обучена на 400 тысячах высказываний, которые можно описать как недружелюбные или провоцирующие негативную дискуссию. Запуск ML-модели позволил сократить время обработки жалоб на токсичные посты в три раза и быстрее помочь людям с решением их проблем.Более детальная информация и иллюстрации к новости доступны по ссылке.
https://ria.ru/20241122/bezopasnost-1985059481.html
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технологии, одноклассники, ии, соцсети
Технологии, Одноклассники, ИИ, Соцсети
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Одноклассники стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить долю и количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.
Одноклассники внедрили модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять токсичные комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на определённый промежуток времени — от одного часа до 24 часов. Зависит от того, как часто пользователь оставляет негативные высказывания в адрес других.
По данным исследования ОК, негативные посты вызывают злость у более чем 40% пользователей, принявших участие в опросе. ML-модель была обучена на 400 тысячах высказываний, которые можно описать как недружелюбные или провоцирующие негативную дискуссию. Запуск ML-модели позволил сократить время обработки жалоб на токсичные посты в три раза и быстрее помочь людям с решением их проблем.
Более детальная информация и иллюстрации к новости доступны по ссылке
.