https://ria.ru/20241126/odkb-1985818191.html
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков
Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:13
2024-11-26T16:13
2024-11-26T16:13
казахстан
россия
евразия
юрий ушаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. "Ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районах, а также задач по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал Ушаков. Также планируется, что в ходе саммита будут подведены итоги проделанной за межсессионный период совместной работы, намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в Казахстане примет участие в сессии СКБ ОДКБ, она пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985694877.html
https://ria.ru/20241126/odkb-1985701694.html
казахстан
россия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_211a833417c9fcce2327c0eff1d5a396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, евразия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, в мире
Казахстан, Россия, Евразия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, В мире
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков
Ушаков: лидеры ОДКБ обсудят создание новой архитектуры безопасности в Евразии