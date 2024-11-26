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Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
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16:13 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/odkb-1985818191.html
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков
Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:13
2024-11-26T16:13
казахстан
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евразия
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владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. "Ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районах, а также задач по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал Ушаков. Также планируется, что в ходе саммита будут подведены итоги проделанной за межсессионный период совместной работы, намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в Казахстане примет участие в сессии СКБ ОДКБ, она пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985694877.html
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казахстан, россия, евразия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, в мире
Казахстан, Россия, Евразия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, В мире
Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков

Ушаков: лидеры ОДКБ обсудят создание новой архитектуры безопасности в Евразии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник.
"Ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районах, а также задач по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал Ушаков.
ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации
Вчера, 04:37
Также планируется, что в ходе саммита будут подведены итоги проделанной за межсессионный период совместной работы, намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в Казахстане примет участие в сессии СКБ ОДКБ, она пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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КазахстанРоссияЕвразияЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБВ мире
 
 
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