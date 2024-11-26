https://ria.ru/20241126/odkb-1985818191.html

Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков

Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024

Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков

Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:13

2024-11-26T16:13

2024-11-26T16:13

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. "Ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районах, а также задач по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал Ушаков. Также планируется, что в ходе саммита будут подведены итоги проделанной за межсессионный период совместной работы, намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в Казахстане примет участие в сессии СКБ ОДКБ, она пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985694877.html

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казахстан, россия, евразия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, в мире