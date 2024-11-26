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Постпред Васильев рассказал о председательстве Киргизии в ОДКБ в 2025 году - РИА Новости, 26.11.2024
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06:51 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/odkb-1985701694.html
Постпред Васильев рассказал о председательстве Киргизии в ОДКБ в 2025 году
Постпред Васильев рассказал о председательстве Киргизии в ОДКБ в 2025 году - РИА Новости, 26.11.2024
Постпред Васильев рассказал о председательстве Киргизии в ОДКБ в 2025 году
Приоритетами председательства Киргизии в ОДКБ в 2025 году будут сотрудничество в политической, военной области, совместная борьба с терроризмом и новыми видами... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:51
2024-11-26T06:51
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Приоритетами председательства Киргизии в ОДКБ в 2025 году будут сотрудничество в политической, военной области, совместная борьба с терроризмом и новыми видами угроз, а также в информационной безопасности, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев. В Астане 28 ноября состоятся сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит). Ранее секретариат ОДКБ сообщил, что Киргизия проинформирует о приоритетах своего председательства в организации в 2025 году. "Киргизская Республика представит свои приоритеты. Президент Киргизской Республики (Садыр Жапаров) на этом остановится в ходе заседания на уровне глав государств. Документ в принципе носит традиционный характер, он охватывает области сотрудничества государств-членов ОДКБ – в политической области, в военной области, в области борьбы с терроризмом и новыми видами угроз, информационной безопасности. Это основные направления, которые будут представлены президентом Киргизской Республики", - рассказал Васильев. Он также отметил, что в рамках председательства Киргизии будет продолжена работа на основе уже принятых и работающих соглашений, направленных на укрепление стратегического партнерства союзнических государств.
https://ria.ru/20241122/lukashenko-1985261969.html
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киргизия, садыр жапаров, одкб, россия, астана, в мире
Киргизия, Садыр Жапаров, ОДКБ, Россия, Астана, В мире
Постпред Васильев рассказал о председательстве Киргизии в ОДКБ в 2025 году

Постпред Васильев рассказал о приоритетах председательства Киргизии в ОДКБ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Приоритетами председательства Киргизии в ОДКБ в 2025 году будут сотрудничество в политической, военной области, совместная борьба с терроризмом и новыми видами угроз, а также в информационной безопасности, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев.
В Астане 28 ноября состоятся сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит). Ранее секретариат ОДКБ сообщил, что Киргизия проинформирует о приоритетах своего председательства в организации в 2025 году.
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"Киргизская Республика представит свои приоритеты. Президент Киргизской Республики (Садыр Жапаров) на этом остановится в ходе заседания на уровне глав государств. Документ в принципе носит традиционный характер, он охватывает области сотрудничества государств-членов ОДКБ – в политической области, в военной области, в области борьбы с терроризмом и новыми видами угроз, информационной безопасности. Это основные направления, которые будут представлены президентом Киргизской Республики", - рассказал Васильев.
Он также отметил, что в рамках председательства Киргизии будет продолжена работа на основе уже принятых и работающих соглашений, направленных на укрепление стратегического партнерства союзнических государств.
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