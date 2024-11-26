Постпред Васильев рассказал о председательстве Киргизии в ОДКБ в 2025 году
Постпред Васильев рассказал о приоритетах председательства Киргизии в ОДКБ
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Приоритетами председательства Киргизии в ОДКБ в 2025 году будут сотрудничество в политической, военной области, совместная борьба с терроризмом и новыми видами угроз, а также в информационной безопасности, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев.
В Астане 28 ноября состоятся сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит). Ранее секретариат ОДКБ сообщил, что Киргизия проинформирует о приоритетах своего председательства в организации в 2025 году.
"Киргизская Республика представит свои приоритеты. Президент Киргизской Республики (Садыр Жапаров) на этом остановится в ходе заседания на уровне глав государств. Документ в принципе носит традиционный характер, он охватывает области сотрудничества государств-членов ОДКБ – в политической области, в военной области, в области борьбы с терроризмом и новыми видами угроз, информационной безопасности. Это основные направления, которые будут представлены президентом Киргизской Республики", - рассказал Васильев.
Он также отметил, что в рамках председательства Киргизии будет продолжена работа на основе уже принятых и работающих соглашений, направленных на укрепление стратегического партнерства союзнических государств.