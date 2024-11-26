https://ria.ru/20241126/odkb-1985694877.html

Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации

Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации - РИА Новости, 26.11.2024

Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации

Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности обсудят на саммите обстановку в зоне ответственности ОДКБ и в более широком контексте, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:37

2024-11-26T04:37

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности обсудят на саммите обстановку в зоне ответственности ОДКБ и в более широком контексте, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев. В Астане 28 ноября состоятся заседания уставных органов ОДКБ - сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит). "Повестка дня весьма насыщенная – предполагается обсуждение ряда вопросов как в закрытом, узком формате, на уровне руководителей государств, так и вопросы, которые выносятся на совместное обсуждение. Документы, которые будут окончательно досогласованы, предполагается подписать на уровне президентов, а также министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности.", - сообщил Васильев. Участники саммита уделят особое внимание международной обстановке. "В центре внимания – текущая международная обстановка, как по периметрам зоны ответственности ОДКБ, так и в более широком охвате. Ожидается, что президенты обменяются мнениями по наиболее острым вопросам безопасности. Также предполагается принятие ряда документов, в частности, будет принята итоговая декларация на высшем уровне, подписан ряд документов, касающихся политического и военного сотрудничества", - рассказал Васильев. Кроме того, важным итогом станет принятие заявления на уровне президентов по поводу празднования в 2025 году 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html

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Дарья Буймова

россия, астана, одкб, в мире