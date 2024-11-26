https://ria.ru/20241126/odkb-1985694877.html
Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации
Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации - РИА Новости, 26.11.2024
Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации
Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности обсудят на саммите обстановку в зоне ответственности ОДКБ и в более широком контексте, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:37
2024-11-26T04:37
2024-11-26T04:37
россия
астана
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911328327_131:0:1647:853_1920x0_80_0_0_2fe077ac013b153319fb442cd95a429d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности обсудят на саммите обстановку в зоне ответственности ОДКБ и в более широком контексте, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев. В Астане 28 ноября состоятся заседания уставных органов ОДКБ - сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит). "Повестка дня весьма насыщенная – предполагается обсуждение ряда вопросов как в закрытом, узком формате, на уровне руководителей государств, так и вопросы, которые выносятся на совместное обсуждение. Документы, которые будут окончательно досогласованы, предполагается подписать на уровне президентов, а также министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности.", - сообщил Васильев. Участники саммита уделят особое внимание международной обстановке. "В центре внимания – текущая международная обстановка, как по периметрам зоны ответственности ОДКБ, так и в более широком охвате. Ожидается, что президенты обменяются мнениями по наиболее острым вопросам безопасности. Также предполагается принятие ряда документов, в частности, будет принята итоговая декларация на высшем уровне, подписан ряд документов, касающихся политического и военного сотрудничества", - рассказал Васильев. Кроме того, важным итогом станет принятие заявления на уровне президентов по поводу празднования в 2025 году 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html
https://ria.ru/20241111/bezopasnost-1983075106.html
россия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911328327_396:0:1663:950_1920x0_80_0_0_763a43d727d44138f16cf872b1e3895c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астана, одкб, в мире
Россия, Астана, ОДКБ, В мире
Главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации
Васильев: главы стран ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности организации
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности обсудят на саммите обстановку в зоне ответственности ОДКБ и в более широком контексте, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев.
В Астане
28 ноября состоятся заседания уставных органов ОДКБ
- сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит).
"Повестка дня весьма насыщенная – предполагается обсуждение ряда вопросов как в закрытом, узком формате, на уровне руководителей государств, так и вопросы, которые выносятся на совместное обсуждение. Документы, которые будут окончательно досогласованы, предполагается подписать на уровне президентов, а также министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности.", - сообщил Васильев.
Участники саммита уделят особое внимание международной обстановке. "В центре внимания – текущая международная обстановка, как по периметрам зоны ответственности ОДКБ, так и в более широком охвате. Ожидается, что президенты обменяются мнениями по наиболее острым вопросам безопасности. Также предполагается принятие ряда документов, в частности, будет принята итоговая декларация на высшем уровне, подписан ряд документов, касающихся политического и военного сотрудничества", - рассказал Васильев.
Кроме того, важным итогом станет принятие заявления на уровне президентов по поводу празднования в 2025 году 80-летия победы в Великой Отечественной войне.