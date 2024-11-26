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По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары

По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары - РИА Новости, 26.11.2024

По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары

Удары нанесены по ВСУ в ряде населенных пунктов в Запорожской области, в том числе в районе завода "Сельмаш" в прифронтовом городе Гуляйполе, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:24

2024-11-26T14:24

2024-11-26T14:24

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по ВСУ в ряде населенных пунктов в Запорожской области, в том числе в районе завода "Сельмаш" в прифронтовом городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Наши опять бомбили село Лобковое, находящееся вблизи линии фронта... Известно, что благодаря удобному расположению боевики используют его как склад, а в пустеющих домах квартируют. Еще туда свозят тяжелораненых, которые до нормальной больницы не дотянут. В Малой Токмачке взрывы доносились со стороны центра. Прилетало из всего, в том числе из РСЗО. Там располагается Ореховская колония, в которой боевики и сами квартировали, и технику хранили. Ж/д станция, закрытая школа и административные учреждения. Каждое из этих мест используется в военных целях. В Гуляйполе прилетало в районе завода "Сельмаш", - сказал Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Малый город Гуляйполе находится на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, в непосредственной близости от линии фронта. Известен прежде всего как родина Нестора Махно, лидера повстанческого движения на Украине в 1918-1921 годах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф