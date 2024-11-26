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По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/obstrely-1985791590.html
По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары
По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары - РИА Новости, 26.11.2024
По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары
Удары нанесены по ВСУ в ряде населенных пунктов в Запорожской области, в том числе в районе завода "Сельмаш" в прифронтовом городе Гуляйполе, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:24
2024-11-26T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по ВСУ в ряде населенных пунктов в Запорожской области, в том числе в районе завода "Сельмаш" в прифронтовом городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Наши опять бомбили село Лобковое, находящееся вблизи линии фронта... Известно, что благодаря удобному расположению боевики используют его как склад, а в пустеющих домах квартируют. Еще туда свозят тяжелораненых, которые до нормальной больницы не дотянут. В Малой Токмачке взрывы доносились со стороны центра. Прилетало из всего, в том числе из РСЗО. Там располагается Ореховская колония, в которой боевики и сами квартировали, и технику хранили. Ж/д станция, закрытая школа и административные учреждения. Каждое из этих мест используется в военных целях. В Гуляйполе прилетало в районе завода "Сельмаш", - сказал Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Малый город Гуляйполе находится на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, в непосредственной близости от линии фронта. Известен прежде всего как родина Нестора Махно, лидера повстанческого движения на Украине в 1918-1921 годах.
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в мире, запорожская область, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
По объектам ВСУ в Запорожской области нанесли удары

Лебедев: по ВСУ нанесли удары в районе завода "Сельмаш" в запорожском Гуляйполе

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по ВСУ в ряде населенных пунктов в Запорожской области, в том числе в районе завода "Сельмаш" в прифронтовом городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Наши опять бомбили село Лобковое, находящееся вблизи линии фронта... Известно, что благодаря удобному расположению боевики используют его как склад, а в пустеющих домах квартируют. Еще туда свозят тяжелораненых, которые до нормальной больницы не дотянут. В Малой Токмачке взрывы доносились со стороны центра. Прилетало из всего, в том числе из РСЗО. Там располагается Ореховская колония, в которой боевики и сами квартировали, и технику хранили. Ж/д станция, закрытая школа и административные учреждения. Каждое из этих мест используется в военных целях. В Гуляйполе прилетало в районе завода "Сельмаш", - сказал Лебедев.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Малый город Гуляйполе находится на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, в непосредственной близости от линии фронта. Известен прежде всего как родина Нестора Махно, лидера повстанческого движения на Украине в 1918-1921 годах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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