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В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 26.11.2024 (обновлено: 00:57 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/obstrely-1985684257.html
В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ
В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ
На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:55
2024-11-26T00:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Представительством ДНР в СЦКК фактов вооруженных атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за прошедшие сутки не зафиксировано", — говорится в сообщении. В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
https://ria.ru/20241125/obstrel-1985653961.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ

В ДНР за сутки не зафиксировали ни одного обстрела со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Представительством ДНР в СЦКК фактов вооруженных атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за прошедшие сутки не зафиксировано", — говорится в сообщении.
В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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