https://ria.ru/20241126/obstrely-1985684257.html

В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ

В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024

В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:55

2024-11-26T00:55

2024-11-26T00:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Представительством ДНР в СЦКК фактов вооруженных атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за прошедшие сутки не зафиксировано", — говорится в сообщении. В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.

https://ria.ru/20241125/obstrel-1985653961.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия