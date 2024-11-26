https://ria.ru/20241126/obstrel-1985861053.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 26.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по центру Горловки и три кассетный снаряда по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:45

2024-11-26T18:45

2024-11-26T18:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по центру Горловки и три кассетный снаряда по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, ВСУ в 17.50 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек

https://ria.ru/20241123/podrostok-1985342848.html

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горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия