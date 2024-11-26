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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 26.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по центру Горловки и три кассетный снаряда по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:45
2024-11-26T18:45
2024-11-26T18:45
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горловка
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по центру Горловки и три кассетный снаряда по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, ВСУ в 17.50 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО по центру Горловки