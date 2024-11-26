https://ria.ru/20241126/obstrel-1985808016.html

Число погибших от обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до четырех

Число погибших от обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до четырех - РИА Новости, 26.11.2024

Число погибших от обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до четырех

Число погибших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до четырех, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:36

2024-11-26T15:36

2024-11-26T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Число погибших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до четырех, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Трагедия унесла жизни четверых наших земляков, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. <...> Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке", — написал он.Как впоследствии уточнили в областном Минздраве, всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек, среди них — подросток 2007 года рождения. Восемь пациентов доставили в больницу Новой Каховки, один из них получил легкие ранения, другому проводят экстренную операцию, связанную с потерей обеих голеней."Одна из пострадавших позже скончалась от ран", — указали в ведомстве. Отмечается, что еще пять человек направили в медучреждение в Геническе, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее во вторник пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко сообщил, что ВСУ атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке из 120-миллиметрового миномета.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Под российским контролем находится 75% территории области. Правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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