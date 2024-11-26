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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/obstrel-1985805743.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 26.11.2024
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя
Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:28
2024-11-26T15:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ Дзержинска в Горловке ранило мирного жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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