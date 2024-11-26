https://ria.ru/20241126/obstrel-1985805743.html

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 26.11.2024

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя

Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:28

2024-11-26T15:28

2024-11-26T15:28

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия