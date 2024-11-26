https://ria.ru/20241126/obstrel-1985805743.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 26.11.2024
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя
Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:28
2024-11-26T15:28
2024-11-26T15:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранило мирного жителя
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ Дзержинска в Горловке ранило мирного жителя