https://ria.ru/20241126/nikolaev-1985710888.html

Николаев: развитие транспортной сферы – ключевой вопрос для Якутии и ДФО

Николаев: развитие транспортной сферы – ключевой вопрос для Якутии и ДФО - РИА Новости, 26.11.2024

Николаев: развитие транспортной сферы – ключевой вопрос для Якутии и ДФО

Вопрос развития транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока стал главной темой состоявшегося в понедельник совместного заседания комиссий... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:17

2024-11-26T09:17

2024-11-26T09:55

республика саха (якутия)

айсен николаев

дальний восток

якутск

алексей цыденов

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Вопрос развития транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока стал главной темой состоявшегося в понедельник совместного заседания комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Энергетика" и "Эффективная транспортная система". Его провели руководители комиссий главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Республики Бурятия Алексей Цыденов.Участники заседания обсудили ход модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также вывоз угольной продукции на экспорт в 2024 и 2025 годах. Эта тема остается острой для угледобывающих регионов страны, руководители которых предложили на заседании комиссий Госсовета сохранить практику заключения двухсторонних соглашений с РЖД для обеспечения стабильного вывоза угля. "Сейчас его объемы остаются ниже необходимых, что в совокупности с кризисными явлениями в отрасли создает серьезные вызовы для регионов", - отметил Айсен Николаев. Для Якутии актуальность этого вопроса в последние годы растет одновременно с увеличением масштабов добычи твердого топлива. Регион за пять лет удвоил объемы добычи и вышел по этому показателю на третье место в России.Якутия - самый крупный регион России, имеющий стратегическое значение с учетом огромных запасов природных ресурсов. Вопрос развития в регионе транспортной инфраструктуры приобретает в этой связи особую важность. Как показала Транспортная неделя -2024" в Москве, активную работу по обеспечению логистической связанности власти республики ведут практически по всем направлениям - автодорогам, авиации, речному, морскому и железнодорожному транспорту.В рамках главного делового события российской транспортной отрасли глава республики Айсен Николаев встретился с руководителями федеральных ведомств — Федерального дорожного агентства, Росавиации и Росморречфлота, с которыми обсудил приоритетные задачи на ближайшие годы и стратегические направления развития транспортной инфраструктуры Якутии."Для Якутии, как одного из наиболее быстро развивающихся регионов страны, имеющего стратегическое значение, в том числе в развитии сырьевого сектора нашей экономики, связанного с газом, нефтью, углем, вопрос развития инфраструктурных проектов транспортного комплекса имеет ключевое значение", — сказал в своем выступлении на форуме Николаев, добавив, что неразвитость инфраструктур, сформированных для условий СССР Союза 70-80-х годов прошлого века, серьезно мешает более динамичному развитию республики.ТРАССЫ И МОСТЫГлавными сухопутными артериями Якутии сегодня являются три федеральные трассы – "Лена", "Колыма" и "Вилюй". Их развитие, содержание и реконструкция являются основными направлениями совместной работы соответствующих федеральных и республиканских структур.В текущем году к состоянию, соответствующему нормативным требованиям, было приведено 154,2 километра трасс А-331 "Вилюй" и Р-504 "Колыма". Из них 102 километра перевели в асфальтобетон. Так, на трассе "Вилюй" после капремонта ввели в эксплуатацию участки в Горном и Вилюйском районах. На автодороге "Колыма" после капремонта досрочно ввели в эксплуатацию участок, проходящий через поселок Усть-Нера. Он стал первым отрезком с асфальтобетонным покрытием в Оймяконском районе, известном как полюс холода. Также в нормативное состояние приведены три участка федеральной трассы А-360 "Лена".На встрече с руководством Росавтодора глава Якутии обсудил строительство и реконструкцию крупных инфраструктурных объектов, включая текущее возведение Ленского моста. Также рассматривались планы строительства новых мостов на федеральных трассах "Вилюй" и "Колыма", которые должны быть реализованы в ближайшие пять лет."Мы вместе с дорожным агентством будем делать все, чтобы новые проекты реализовывались, а текущие, такие, как Ленский мост, завершились в установленные президентом сроки", — отметил Николаев.В ходе "Транспортной недели" он также представил инфраструктурные транспортные проекты, реализуемые в регионе. "Стратегически важным" для республики и всего Северо-Востока страны глава Якутии назвал строительство автомобильного моста через Лену."Мост имеет важнейшее значение как мультимодальный транспортный проект. Объект соединит пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока, свяжет три федеральные, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт", - указал Николаев, подчеркнув, что возведение моста — важнейшая задача, которая имеет огромное значение для увеличения экспортного потенциала Якутии.ВОДНЫЕ ДОРОГИВодный транспорт в Якутии играет очень важную роль, обеспечивая северный завоз и перевозку грузов внутри республики. Через Якутию проходит участок Северного морского пути, а главной водной магистралью является река Лена с притоками Алдан и Вилюй. Сеть водного транспорта республики составляют пять речных портов (Ленский, Олекминский, Якутский, Нижнеянский и Белогорский) и два морских арктических порта — Тиксинский и Зеленомысский. Отличительной особенностью водного флота республики является наличие уникальных судов класса "река — море".Совместно с федеральными структурами власти Якутии работают над дальнейшим развитием системы грузовых и пассажирских перевозок по воде. Этим вопросам была посвящена встреча Николаева с руководством Росморречфлота в рамках "Транспортной недели"."Мы обсудили вопросы увеличения финансирования северного завоза, дноуглубительных работ, а также мультимодальных грузовых перевозок с использованием речных портов республики. В том числе важное значение имеет создание в районе Нижнего Бестяха мультимодального грузового центра, который позволит доставлять грузы как по железной дороге, так и речным транспортом до получателей, включая использование возможностей Северного морского пути", — сообщил глава Якутии, комментируя итоги встречи.Кроме того, между правительством республики и Росморречфлотом подписано соглашение о развитии местных пассажирских перевозок на внутренних водных путях, включая существующие и перспективные маршруты на реке Лене.Также в рамках "Транспортной недели" было подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха и Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Документ предусматривает подготовку и повышение квалификации работников морского, речного, топливно-энергетического и нефтегазового секторов республики, а также организаций береговой, портовой инфраструктуры, логистики и экономики, ледокольного обеспечения. Кроме того, соглашение регламентирует проведение учеными вуза прикладных научных исследований в сфере инновационного развития морского и внутреннего водного транспорта, научного сопровождения отраслевых проектов, том числе — по развитию Арктической зоны.ВОЗДУШНЫЕ ДОРОГИЗначение воздушного транспорта для огромной территории Якутии трудно переоценить. До сих пор во многие населенные пункты, особенно на севере республики, "только самолетом можно долететь". Преимущество авиации еще и в том, что "воздушные дороги" работают круглый год, не раскисая и не замерзая. Поэтому в Якутии авиация широко используется не только в перевозках на дальние расстояния, но и в межрайонном и даже внутрирайонном сообщении. Кроме того, воздушный транспорт в регионе выполняет задания МЧС, функции санитарной авиации и другие авиационные работы.Поэтому не удивительно, что результатом активной работе региональных властей с федеральными ведомствами стало лидерство Якутии по объемам модернизации аэропортовой инфраструктуры в рамках действующего национального проекта. Во время "Транспортной недели" Айсен Николаев рассказал о ходе реализации проекта, сообщив о завершении работ по реконструкции 11 аэропортов — Якутск, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Нерюнгри и Усть-Нера.Завершение реконструкции еще трех аэропортов — в Олекминске, Полярном и Мирном — намечено на 2025–2026 годы. В последующие годы запланирована реконструкция аэропортов Нюрбы, Зырянки, Магана и второй очереди Полярного, которые вошли в новый нацпроект. Общий объем финансирования по ним составляет свыше 15 миллиардов рублей."Очень показательно, что в новый нацпроект включено сразу 4 аэропорта в Якутии. Это во многом показатель эффективного и открытого диалога между региональными и федеральными властями. Республике обновленные аэропорты позволят усилить интенсивность экономических связей, наладить стабильность функционирования транспортной системы и, конечно, повысить комфорт передвижения людей, что, конечно, предельно важно", - комментирует эксперт Ленского клуба, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИЖелезнодорожный транспорт также является важной частью транспортной системы Якутии – движение поездов осуществляется по Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), которая соединяет центральные районы республики с БАМом и Транссибом. Именно с дальнейшим развитием железных дорог руководство Якутии связывает перспективы ускорения роста экономики за счет роста транспортной доступности месторождений и снижения затрат на организацию северного завоза. И – решение проблемы вывоза угля.Тихоокеанская железная дорога, построенная за частные средства, уже в следующем году обеспечит транспортировку твердого топлива с Эльгинского месторождения к побережью Охотского моря. Длина ТЖД – свыше 500 километров, она напрямую выходит на АЯМ, а в перспективе может быть протянута параллельно БАМу до угольных залежей в Красноярском крае.Выступая в рамках "Транспортной недели", глава Якутии призвал приступить к подготовке документации для строительства железной дороги до Магадана. По его словам, это не только повысит транспортную доступность для населения, но и позволит развивать промышленность, ведь в зоне тяготения железной дороги имеется база разведанных запасов полезных ископаемых на сумму более 5 триллионов рублей."Пришло время уже реально начинать готовить документацию для строительства железной дороги от Нижнего Бестяха, то есть фактически от Якутска, до Магадана. Это будет важнейшая транспортная магистраль, имеющая не только экономическое, но и геополитическое, геостратегическое значение, в том числе для обеспечения безопасности страны", — заявил глава Якутии.Также Айсен Николаев рассказал, что Якутия совместно с Амурской областью начинает проект по созданию смешанного железнодорожно-автомобильного пограничного мостового перехода Джалинда (Россия) – Мохэ (Китай). "Это даст возможность в дальнейшем, при определенной реконструкции и строительстве железных дорог со стороны как Китая, так и со стороны нашей страны, обеспечивать уже в ближайшие годы экспорт из нашей республики порядка 24 миллионов тонн различных грузов", — резюмировал глава Якутии.

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айсен николаев, дальний восток, якутск, алексей цыденов