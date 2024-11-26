ВСУ и НАТО провели заседание по поводу ситуации с "Орешником"
Совет НАТО-Украина обсуждил ситуации с безопасностью после запуска "Орешника"
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные в ходе заседания Совета НАТО-Украина по видеосвязи проинформировали членов альянса о ситуации вокруг применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник", сообщили во вторник в пресс-службе альянса.
"Сегодня, 26 ноября, постпреды провели встречу в рамках Совета НАТО-Украина для обсуждения ситуации в сфере безопасности после запуска Россией по Днепропетровску на прошлой неделе экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. Высокопоставленные украинские военные проинформировали Совет по видеосвязи", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по инициативе Киева в Брюсселе проводится встреча Совета НАТО-Украина. Как уточнил в преддверии встречи министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, на встрече Киев намеревался добиваться помощи для усиления украинских систем ПВО.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.