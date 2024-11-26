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В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/nato-1985761657.html
В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе
В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 26.11.2024
В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе
Неблагоприятная для Украины динамика на фронте может стать темой заседания послов стран НАТО в Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:35
2024-11-26T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
украина
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Неблагоприятная для Украины динамика на фронте может стать темой заседания послов стран НАТО в Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что постоянные представители государств-членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе и представитель Украины обсудят во вторник на специальном заседании в рамках Совета НАТО-Украина последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске. "Это же встреча из серии регулярных, и поэтому вряд ли на уровне послов будут приняты какие-то судьбоносные решения. Скорее всего, продолжится обсуждение того статуса, который есть. Ну и, наверное, той динамики на фронтах, которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от заседания Совета членов НАТО-Украина в Брюсселе.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе

Песков: ситуация на фронте может стать темой заседания послов НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе
Флаги стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Неблагоприятная для Украины динамика на фронте может стать темой заседания послов стран НАТО в Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что постоянные представители государств-членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе и представитель Украины обсудят во вторник на специальном заседании в рамках Совета НАТО-Украина последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске.
"Это же встреча из серии регулярных, и поэтому вряд ли на уровне послов будут приняты какие-то судьбоносные решения. Скорее всего, продолжится обсуждение того статуса, который есть. Ну и, наверное, той динамики на фронтах, которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от заседания Совета членов НАТО-Украина в Брюсселе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельУкраинаРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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