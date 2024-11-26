https://ria.ru/20241126/nato-1985761657.html

В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе

В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 26.11.2024

В Кремле предположили, что будут обсуждать послы стран НАТО в Брюсселе

Неблагоприятная для Украины динамика на фронте может стать темой заседания послов стран НАТО в Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:35

2024-11-26T12:35

2024-11-26T12:35

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Неблагоприятная для Украины динамика на фронте может стать темой заседания послов стран НАТО в Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что постоянные представители государств-членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе и представитель Украины обсудят во вторник на специальном заседании в рамках Совета НАТО-Украина последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске. "Это же встреча из серии регулярных, и поэтому вряд ли на уровне послов будут приняты какие-то судьбоносные решения. Скорее всего, продолжится обсуждение того статуса, который есть. Ну и, наверное, той динамики на фронтах, которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от заседания Совета членов НАТО-Украина в Брюсселе.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, украина, россия, дмитрий песков, нато