НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров
Лавров заявил, что НАТО отбросила все приличия, говоря об ударах по России
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.
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"Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил, <…> что для решения целей защиты, обороны стран — членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран — членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего: это просто уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично", — сказал он.
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Так министр отреагировал на слова адмирала Роба Бауэра, по мнению которого в случае вооруженного конфликта НАТО должна первой нанести по России высокоточные удары, чтобы вывести из строя пусковые установки.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Девятнадцатого ноября президент утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:
- в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;
- в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;
- если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;
- если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;
- если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
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