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НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров - РИА Новости, 26.11.2024
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11:29 26.11.2024 (обновлено: 16:02 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/nato-1985735542.html
НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров
НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров - РИА Новости, 26.11.2024
НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров
Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:29
2024-11-26T16:02
в мире
россия
сергей лавров
роб бауэр
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. &quot;Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил, &lt;…&gt; что для решения целей защиты, обороны стран — членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран — членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего: это просто уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично&quot;, — сказал он.Так министр отреагировал на слова адмирала Роба Бауэра, по мнению которого в случае вооруженного конфликта НАТО должна первой нанести по России высокоточные удары, чтобы вывести из строя пусковые установки.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Девятнадцатого ноября президент утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
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в мире, россия, сергей лавров, роб бауэр, нато, снг
В мире, Россия, Сергей Лавров, Роб Бауэр, НАТО, СНГ
НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров

Лавров заявил, что НАТО отбросила все приличия, говоря об ударах по России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.
«

"Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил, <…> что для решения целей защиты, обороны стран — членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран — членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего: это просто уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
22 ноября, 00:53
Так министр отреагировал на слова адмирала Роба Бауэра, по мнению которого в случае вооруженного конфликта НАТО должна первой нанести по России высокоточные удары, чтобы вывести из строя пусковые установки.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Девятнадцатого ноября президент утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:
  • в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;
  • в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;
  • если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;
  • если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;
  • если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
НАТО не хватает пороха для войны с Россией
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСергей ЛавровРоб БауэрНАТОСНГ
 
 
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