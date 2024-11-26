https://ria.ru/20241126/nato-1985735542.html

НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров

НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров - РИА Новости, 26.11.2024

НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров

Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:29

2024-11-26T11:29

2024-11-26T16:02

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. "Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил, <…> что для решения целей защиты, обороны стран — членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран — членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего: это просто уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично", — сказал он.Так министр отреагировал на слова адмирала Роба Бауэра, по мнению которого в случае вооруженного конфликта НАТО должна первой нанести по России высокоточные удары, чтобы вывести из строя пусковые установки.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Девятнадцатого ноября президент утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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в мире, россия, сергей лавров, роб бауэр, нато, снг