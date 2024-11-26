https://ria.ru/20241126/nato-1985720509.html

Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ

Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024

Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ

Ряд стран НАТО активно накачивает оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ, тем самым разжигая конфликты, чтобы затем прямо влиять на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:32

2024-11-26T10:32

2024-11-26T10:32

россия

москва

александр бортников

снг

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ряд стран НАТО активно накачивает оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ, тем самым разжигая конфликты, чтобы затем прямо влиять на ситуацию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряжённости, тут же предлагают свои "услуги" по урегулированию ситуации, в первую очередь, через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для "силового блока". Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - пояснил Бортников.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, александр бортников, снг, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире