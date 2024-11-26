Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/nato-1985720509.html
Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ
Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ
Ряд стран НАТО активно накачивает оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ, тем самым разжигая конфликты, чтобы затем прямо влиять на... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:32
2024-11-26T10:32
россия
москва
александр бортников
снг
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ряд стран НАТО активно накачивает оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ, тем самым разжигая конфликты, чтобы затем прямо влиять на ситуацию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряжённости, тут же предлагают свои "услуги" по урегулированию ситуации, в первую очередь, через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для "силового блока". Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - пояснил Бортников.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр бортников, снг, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Москва, Александр Бортников, СНГ, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Страны НАТО активно накачивают оружием конфликты в СНГ, заявили в ФСБ

Бортников: НАТО накачивает оружием противоборствующие стороны в странах СНГ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ряд стран НАТО активно накачивает оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ, тем самым разжигая конфликты, чтобы затем прямо влиять на ситуацию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряжённости, тут же предлагают свои "услуги" по урегулированию ситуации, в первую очередь, через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для "силового блока". Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - пояснил Бортников.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
 
РоссияМоскваАлександр БортниковСНГНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала