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Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/nato-1985719087.html
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии
НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:24
2024-11-26T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
россия
арктика
александр бортников
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает", - констатировал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию", - отметил директор ФСБ. Под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия, добавил Бортников.
https://ria.ru/20241126/malinen-1985716588.html
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безопасность, черное море, россия, арктика, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Арктика, Александр Бортников, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии

Бортников: НАТО хочет расширить возможности в Черном море и выйти к Каспию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Бортников
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает", - констатировал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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"Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию", - отметил директор ФСБ.
Под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия, добавил Бортников.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореРоссияАрктикаАлександр БортниковНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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