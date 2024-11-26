https://ria.ru/20241126/nato-1985719087.html
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии
НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:24
2024-11-26T10:24
2024-11-26T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
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александр бортников
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает", - констатировал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию", - отметил директор ФСБ. Под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия, добавил Бортников.
https://ria.ru/20241126/malinen-1985716588.html
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безопасность, черное море, россия, арктика, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Арктика, Александр Бортников, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии
Бортников: НАТО хочет расширить возможности в Черном море и выйти к Каспию