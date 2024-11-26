https://ria.ru/20241126/nato-1985719087.html

Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии

Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии - РИА Новости, 26.11.2024

Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии

НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:24

2024-11-26T10:24

2024-11-26T10:24

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

россия

арктика

александр бортников

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает", - констатировал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию", - отметил директор ФСБ. Под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия, добавил Бортников.

https://ria.ru/20241126/malinen-1985716588.html

https://ria.ru/20241126/merkel-1985703944.html

черное море

россия

арктика

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безопасность, черное море, россия, арктика, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг