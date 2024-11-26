https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

НАТО не хватает пороха для войны с Россией

НАТО не хватает пороха для войны с Россией - РИА Новости, 26.11.2024

НАТО не хватает пороха для войны с Россией

Глава германского оборонного ведомства Писториус растерянно сообщил, что Россия производит столько вооружений за квартал, сколько весь ВПК общеевропейского... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:00

2024-11-26T08:00

2024-11-26T08:03

россия

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нато

аналитика

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Глава германского оборонного ведомства Писториус растерянно сообщил, что Россия производит столько вооружений за квартал, сколько весь ВПК общеевропейского блока способен выпустить лишь за год (и то если повезет). Хотя два года назад мы из Европы слышали нечто диаметрально противоположное: фон дер Ляйен на полном серьезе говорила, что "русские отдирают чипы от посудомоечных машин и холодильников, чтобы установить их на ракеты, полупроводников нет, а промышленность — в руинах".Генсек НАТО Рютте, который, несомненно, думал так же, как и фон дер Ляйен, когда был премьером Нидерландов, на следующий день после удара всеми шестью боеголовками новой русской баллистической ракеты по украинским военным объектам побросал все дела и вечерней лошадью — вернее, персональным джетом — выдвинулся во Флориду, в Мар-а-Лаго, чтобы перетереть с Трампом.Сегодня по просьбе Киева собираются послы НАТО, чтобы вместе с Украиной обсудить, когда и как они пойдут нас арестовывать. Шутка. Когда и как они будут (если решатся, конечно) нам отвечать. Если хватит того самого пороха, о недостатке которого в Европе печалится главный по германской обороне Писториус.Киев, так долго вравший всем и каждому, что его коллективные глаза давно сбились в кучку, нашел, как ему кажется, совершенно новый способ объяснить, как с "разрушенной индустрией", при отсутствии "полупроводников" и с содранными с бытовой кухонной техники "чипами" отправить по курсу баллистическую ракету с шестью боеголовками высокоточного поражения. Подчиненные Зеленского обрадовали подведомственное им население, сказанув, что у Путина "не хватит ресурсов, чтобы воевать с НАТО". Пока, правда, ресурсов не хватает Североатлантическому альянсу, досточтимые члены которого закачивают ударными темпами во все имеющиеся емкости наш СПГ. Зимой, наступающей через неделю, в общеевропейском блоке будет и холодно, и кризисно.Нынешние бдения на уровне послов между Североатлантическим альянсом и Украиной рискуют тоже быть прохладными.У НАТО нет и не может быть сопоставимого с залпом "Орешника" ответа. Потому что этот "оборонительно-политический" союз, вопреки фантазиям Киева, больше всего на свете боится впечататься за Украину против России на официальных, так сказать, основаниях.Америка, Британия и Франция могут сколько угодно трясти своими ракетными арсеналами, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что у французов и британцев он имеется чаще всего на словах. А уж системы ПВО и тем более система предупреждения о ракетном нападении, причем весьма устаревшая, есть только у США. Россия же завершила испытания новейшего оборудования СПРН в 2020 году, сегодня эта система находится на боевом дежурстве.Вообще, если говорить о военном оснащении НАТО, то придется, как заметил Булгаков в своем самом знаменитом романе, признать: чего сегодня ни хватится Североатлантический альянс, того у него и нет. У европейских членов ядерного клуба — Франции и Британии — не то чтобы (количественно, если сравнивать с Россией) имеется "атомная триада", и тот же потопляемый (гипотетически, если использовать наш "Посейдон") остров практически расписался в том, что с оснащением королевских ВМС есть серьезнейшие проблемы. У Франции — с ее традицией умалчивать обо всем, что касается армии, — ситуация наверняка не лучше. Готова ли Америка защищать своих союзников безвозмездно, или новоизбранный президент потребует за эту услугу платить в полный рост, а не по "дружеской цене"? Закономерно предположить, что это и помчался обсуждать, ознакомившись с военным потенциалом альянса, Рютте с Трампом.Сейчас в Брюсселе на повестке — та же проблема, но уже когда сама НАТО играет роль протектора, а Украина — роль протеже. И тут, хотя все накануне и обзаявлялись о ни перед чем "непоколебимой" защите и поддержке Киева, понятно, что ресурсов больше нет. И, скорее всего, не будет.Ясна всем и "дорожная карта урегулирования", с которой Зеленский бегал как с писаной торбой. Смысл ее — в максимальном осложнении положения России (поэтому и было совершено террористическое нападение на Курск, от участия в котором Запад официально открещивается, а затем получено разрешение на дальнобойные обстрелы нашей территории) до такой степени, чтобы мы согласились на большую часть условий западников, точнее — американцев.Эти западники, поскольку привыкли блефовать в дешевых карточных играх, полагали, что и мы тоже блефуем. Что наши ракеты "нарисованы компьютером", да и то — в недостаточном количестве. Кто-то еще помнит в завершающемся 2024-м, как рассказывали о дефиците "ракет и снарядов" у русских еще года полтора назад? На карточные ходы Россия ответила так, как отвечает уважающий себя шахматный гроссмейстер. Показав умение считать ходы противников. Нескольких десятков противников. Во время сеанса геополитической игры на большой шахматной доске.НАТО как военное подразделение коллективного Запада обнаружила, что ее протеже Украина намерена все 32 входящие в альянс страны втравить в войну — уже открытую, без всяких "прокси-" — с Россией. То, что это втравливание — главный кошмар всех натовцев, очевидно. Не очень понятно, как из этого в Брюсселе будут вылезать и как Украине начнут отказывать. Но то, что Макрон, Стармер и Ко, как бы ни хотели надеть двубортное платье, чтобы схватиться с нами, больше всего этого боятся, тоже ясно. Поэтому итог заседания можно предсказать уже сегодня. Много шума. И нулевой выхлоп. Мы же продолжим выполнять все задачи, которые поставлены в рамках СВО.

https://ria.ru/20241125/razvedka-1985458109.html

https://ria.ru/20241125/poroshenko-1985502943.html

https://ria.ru/20241123/nato-1985375143.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, украина, нато, аналитика