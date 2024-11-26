https://ria.ru/20241126/muzh-1985812805.html

Появились подробности по делу об убийстве ребенка опекуншей на Урале

Появились подробности по делу об убийстве ребенка опекуншей на Урале - РИА Новости, 26.11.2024

Появились подробности по делу об убийстве ребенка опекуншей на Урале

Муж опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании 5-летнего мальчика, отказался давать показания на свою жену, рассказал РИА... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:55

2024-11-26T15:55

2024-11-26T15:55

происшествия

александр шульга

александр наумов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Муж опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании 5-летнего мальчика, отказался давать показания на свою жену, рассказал РИА Новости адвокат потерпевших Илкин Амиров после очередного заседания в Свердловском областном суде. Свердловский облсуд 26 августа начал рассматривать дело об убийстве и истязании пятилетнего опекаемого ребенка. На скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова и племянник ее мужа. На первом заседании фигурантка рассказала прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину так и не признала. Процесс сразу же закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле. "Да, у нас сегодня прошло заседание по Наумовой. Допросили заведующую детским садом (куда ранее ходил мальчик – ред.) и допросили ее мужа, Наумова. Наумов отказался давать показания против своей супруги", – сказал собеседник агентства. "Заведующая высказалась, что мальчик действительно ходил в детский сад, был абсолютно нормальным, никаких отклонений у него не было замечено. Он редко посещал сад, но Наумова всегда находила на это оправдание", – продолжил Амиров. Адвокат добавил, что приговор Наумовой могут вынести не раньше лета следующего года. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила свыше 119 тысяч рублей соцвыплат. По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества, а преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника. Помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга уточнял РИА Новости, что оба подсудимых были признаны вменяемыми. Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его лишили звания сержанта. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, Свердловский облсуд назначил штраф в 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html

https://ria.ru/20241119/skoraya-1984570658.html

https://ria.ru/20241121/sk-1984970215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр шульга, александр наумов