https://ria.ru/20241126/muzh-1985812805.html
Появились подробности по делу об убийстве ребенка опекуншей на Урале
Появились подробности по делу об убийстве ребенка опекуншей на Урале - РИА Новости, 26.11.2024
Появились подробности по делу об убийстве ребенка опекуншей на Урале
Муж опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании 5-летнего мальчика, отказался давать показания на свою жену, рассказал РИА... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:55
2024-11-26T15:55
2024-11-26T15:55
происшествия
александр шульга
александр наумов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Муж опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании 5-летнего мальчика, отказался давать показания на свою жену, рассказал РИА Новости адвокат потерпевших Илкин Амиров после очередного заседания в Свердловском областном суде. Свердловский облсуд 26 августа начал рассматривать дело об убийстве и истязании пятилетнего опекаемого ребенка. На скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова и племянник ее мужа. На первом заседании фигурантка рассказала прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину так и не признала. Процесс сразу же закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле. "Да, у нас сегодня прошло заседание по Наумовой. Допросили заведующую детским садом (куда ранее ходил мальчик – ред.) и допросили ее мужа, Наумова. Наумов отказался давать показания против своей супруги", – сказал собеседник агентства. "Заведующая высказалась, что мальчик действительно ходил в детский сад, был абсолютно нормальным, никаких отклонений у него не было замечено. Он редко посещал сад, но Наумова всегда находила на это оправдание", – продолжил Амиров. Адвокат добавил, что приговор Наумовой могут вынести не раньше лета следующего года. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила свыше 119 тысяч рублей соцвыплат. По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества, а преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника. Помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга уточнял РИА Новости, что оба подсудимых были признаны вменяемыми. Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его лишили звания сержанта. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, Свердловский облсуд назначил штраф в 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html
https://ria.ru/20241119/skoraya-1984570658.html
https://ria.ru/20241121/sk-1984970215.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр шульга, александр наумов
Происшествия, Александр Шульга, Александр Наумов
Появились подробности по делу об убийстве ребенка опекуншей на Урале
На Урале муж обвиняемой в убийстве ребенка опекунши отказался давать показания
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Муж опекунши из Екатеринбурга Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании 5-летнего мальчика, отказался давать показания на свою жену, рассказал РИА Новости адвокат потерпевших Илкин Амиров после очередного заседания в Свердловском областном суде.
Свердловский облсуд 26 августа начал рассматривать дело об убийстве и истязании пятилетнего опекаемого ребенка. На скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова и племянник ее мужа. На первом заседании фигурантка рассказала прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину так и не признала. Процесс сразу же закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле.
"Да, у нас сегодня прошло заседание по Наумовой. Допросили заведующую детским садом (куда ранее ходил мальчик – ред.) и допросили ее мужа, Наумова. Наумов отказался давать показания против своей супруги", – сказал собеседник агентства.
"Заведующая высказалась, что мальчик действительно ходил в детский сад, был абсолютно нормальным, никаких отклонений у него не было замечено. Он редко посещал сад, но Наумова всегда находила на это оправдание", – продолжил Амиров.
Адвокат добавил, что приговор Наумовой могут вынести не раньше лета следующего года.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила свыше 119 тысяч рублей соцвыплат.
По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества, а преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника. Помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга
уточнял РИА Новости, что оба подсудимых были признаны вменяемыми.
Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова
к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его лишили звания сержанта. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, Свердловский облсуд назначил штраф в 200 тысяч рублей.