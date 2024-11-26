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Коллекцию "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 26.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:56 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/moskva-1985767585.html
Коллекцию "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна
Коллекцию "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 26.11.2024
Коллекцию "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна
Более 145 участников проекта "Сделано в Москве" представят свои коллекции на Московской неделе интерьера и дизайна, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:56
2024-11-26T12:56
культура
москва
интерьер
дизайн
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 145 участников проекта "Сделано в Москве" представят свои коллекции на Московской неделе интерьера и дизайна, сообщают организаторы. На этот раз выставка посвящена русскому стилю, поэтому экспозиция будет оформлена по мотивам народных сказок. Посетители получат возможность приобрести продукцию из лимитированных коллекций участников и поучаствовать в тематических мастер-классах. Коллаборация с Лабораторией промыслов Специально к юбилейной пятой выставке совместно с Лабораторией промыслов и участниками проекта "Сделано в Москве" создана лимитированная коллекция "Лошадки и другие фантастические звери" для декора дома. Вдохновением для нее стали картины советского художника Ивана Ивановича Голикова из Палеха, исторического поселка и центра русских народных промыслов. В коллекцию вошли свечи, текстильные изделия, упаковочная бумага, открытки и флажки с иллюстрациями современных художников, берущих за основу традиционные палехские сюжеты. Лошадка, как и другие фантастические звери из коллекции, была создана мастерами Палехской мастерской народного художественного промысла. Они используют технику, уходящую корнями в новгородскую и ярославскую школы монументальной живописи и иконописи, которые в начале XX века были адаптированы в миниатюрный формат. В коллекции сохранились традиции передачи сказочных сюжетов и эмоций, что делает каждое изделие настоящим произведением искусства. Эта коллекция будет представлена на маркете "Сделано в Москве". Также декораторы на стенде продемонстрируют, как использовать коллекционные предметы для украшения интерьеров, в том числе для декорирования столовой зоны. Избушка Бабы-яги и новогодние мастер-классы Стенд проекта "Сделано в Москве" в павильоне №б57 будет самым крупным — он займет свыше 100 квадратных метров. Его оформили в виде избушки в дремучем лесу, в которой хозяйничают Василиса Премудрая и Баба-яга. Помимо выставки, здесь разместится маркет, на котором можно будет приобрести текстильные изделия, свечи, диффузоры, авторские елочные игрушки и другие подарки к предстоящим праздникам. Кроме того, гости увидят дизайн комнаты в русском стиле и варианты украшения новогодних елок. Каждый день на площадке проекта будут проходить бесплатные тематические занятия. Мастера в образе сказочных персонажей помогут расписать свечи и пряники, создать уникальный аромат и научиться вышивать в русском стиле. Желающие смогут вытянуть метафорическую карту от Бабы-яги, чтобы лучше понять свое эмоциональное состояние. Гостей также ждет чаепитие от столичного бренда. Деловая программа: от народных ремесел до дизайнерской мебели Разнообразной будет и деловая программа мероприятия. В рамках сессии "ПРОмыслы" эксперты расскажут о русских народных традициях и ремеслах, подскажут, как интегрировать их в современное производство и создать уникальные коллекции. Встреча пройдет 29 ноября на главной сцене, начало в 16:00. 1 декабря там же состоится сессия "Дебаты: масс-маркет или дизайнерская мебель". Вместе с московскими производителями мебели и другими экспертами гости обсудят вопрос обустройства дома, а также узнают, как сделать уникальный интерьер, используя вещи из обычного магазина. Начало в 17:00. Проект "Сделано в Москве" примет участие в V Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря на ВДНХ.
https://ria.ru/20241125/dizayn-1985628542.html
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РИА Новости
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москва, интерьер, дизайн
Культура, Москва, Интерьер, Дизайн
Коллекцию "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна

Проект "Сделано в Москве" примет участие в Московской неделе интерьера и дизайна

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 145 участников проекта "Сделано в Москве" представят свои коллекции на Московской неделе интерьера и дизайна, сообщают организаторы.
На этот раз выставка посвящена русскому стилю, поэтому экспозиция будет оформлена по мотивам народных сказок. Посетители получат возможность приобрести продукцию из лимитированных коллекций участников и поучаствовать в тематических мастер-классах.
Московская неделя интерьера и дизайна соберет гостей из 17 стран - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Московская неделя интерьера и дизайна соберет гостей из 17 стран
25 ноября, 16:59
Коллаборация с Лабораторией промыслов
Специально к юбилейной пятой выставке совместно с Лабораторией промыслов и участниками проекта "Сделано в Москве" создана лимитированная коллекция "Лошадки и другие фантастические звери" для декора дома. Вдохновением для нее стали картины советского художника Ивана Ивановича Голикова из Палеха, исторического поселка и центра русских народных промыслов. В коллекцию вошли свечи, текстильные изделия, упаковочная бумага, открытки и флажки с иллюстрациями современных художников, берущих за основу традиционные палехские сюжеты.
Лошадка, как и другие фантастические звери из коллекции, была создана мастерами Палехской мастерской народного художественного промысла. Они используют технику, уходящую корнями в новгородскую и ярославскую школы монументальной живописи и иконописи, которые в начале XX века были адаптированы в миниатюрный формат. В коллекции сохранились традиции передачи сказочных сюжетов и эмоций, что делает каждое изделие настоящим произведением искусства.
Эта коллекция будет представлена на маркете "Сделано в Москве". Также декораторы на стенде продемонстрируют, как использовать коллекционные предметы для украшения интерьеров, в том числе для декорирования столовой зоны.
Избушка Бабы-яги и новогодние мастер-классы
Стенд проекта "Сделано в Москве" в павильоне №б57 будет самым крупным — он займет свыше 100 квадратных метров. Его оформили в виде избушки в дремучем лесу, в которой хозяйничают Василиса Премудрая и Баба-яга. Помимо выставки, здесь разместится маркет, на котором можно будет приобрести текстильные изделия, свечи, диффузоры, авторские елочные игрушки и другие подарки к предстоящим праздникам. Кроме того, гости увидят дизайн комнаты в русском стиле и варианты украшения новогодних елок.
Каждый день на площадке проекта будут проходить бесплатные тематические занятия. Мастера в образе сказочных персонажей помогут расписать свечи и пряники, создать уникальный аромат и научиться вышивать в русском стиле. Желающие смогут вытянуть метафорическую карту от Бабы-яги, чтобы лучше понять свое эмоциональное состояние. Гостей также ждет чаепитие от столичного бренда.
Деловая программа: от народных ремесел до дизайнерской мебели
Разнообразной будет и деловая программа мероприятия. В рамках сессии "ПРОмыслы" эксперты расскажут о русских народных традициях и ремеслах, подскажут, как интегрировать их в современное производство и создать уникальные коллекции. Встреча пройдет 29 ноября на главной сцене, начало в 16:00.
1 декабря там же состоится сессия "Дебаты: масс-маркет или дизайнерская мебель". Вместе с московскими производителями мебели и другими экспертами гости обсудят вопрос обустройства дома, а также узнают, как сделать уникальный интерьер, используя вещи из обычного магазина. Начало в 17:00.
Проект "Сделано в Москве" примет участие в V Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря на ВДНХ.
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