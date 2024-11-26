https://ria.ru/20241126/moskva-1985747667.html

В Москве провели реабилитацию Семеновского пруда

В Москве провели реабилитацию Семеновского пруда - РИА Новости, 26.11.2024

В Москве провели реабилитацию Семеновского пруда

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Семеновского пруда, расположенного в Гагаринском районе на юго-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:14

2024-11-26T12:14

2024-11-26T12:14

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Семеновского пруда, расположенного в Гагаринском районе на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Водоем (Семеновский пруд - ред.) находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела из-за большого количества водорослей, наблюдались локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что водоем площадью 0,2 гектара очистили от ила, отремонтировали береговую полосу, сформировали зоны биоплато и восстановили работу инженерных сооружений. "Извлекли из водоема более 500 кубометров иловых отложений, в результате увеличилась его средняя глубина. Это позволит достичь оптимального температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания в теплое время года. Существующая конструкция береговой полосы осталась откосной на всем протяжении, ее отремонтировали с помощью нанесения цементного состава на существующую бетонную поверхность, берега декорировали камнем, втопленным в бетон", - сообщил Бирюков. Он рассказал, что на финальном этапе организовали две отдельные зоны биоплато общей площадью более 160 квадратных метров, в них высадили свыше 3 тысяч водных растений. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html

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Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, гагаринский район, петр бирюков, общество