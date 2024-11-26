https://ria.ru/20241126/moskva-1985633082.html

В Москве женщина топтала крышу машины, решив, что она принадлежит мужу

В Москве женщина топтала крышу машины, решив, что она принадлежит мужу - РИА Новости, 26.11.2024

В Москве женщина топтала крышу машины, решив, что она принадлежит мужу

Росгвардейцы в Новой Москве задержали женщину, которая взобралась на крышу иномарки и начала её топтать, думая, что автомобиль принадлежит её мужу, сообщается в РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:19

2024-11-26T13:19

2024-11-26T13:19

происшествия

авто

москва

саларьево (москва)

воркута

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы в Новой Москве задержали женщину, которая взобралась на крышу иномарки и начала её топтать, думая, что автомобиль принадлежит её мужу, сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства. "Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали девушку, повредившую чужой автомобиль", - говорится в сообщении. Со слов работника охраняемого паркинга в деревне Саларьево, "неизвестная гражданка из хулиганских побуждений забралась на иномарку и начала топтать её ногами". "Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и задержали правонарушительницу. Ею оказалась 33-летняя уроженка Воркуты, которая по какой-то причине решила, что повредила машину мужа. И даже собственник автотранспорта не убедил ее в обратном", - говорится в сообщении. Задержанная была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

https://ria.ru/20240316/muzhchina-1933495570.html

москва

саларьево (москва)

воркута

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Задержание женщины, которая повредила чужой автомобиль Сотрудники Росгвардии задержали в Новой Москве женщину, которая повредила чужой автомобиль, почему-то решив, что он принадлежит ее мужу. 2024-11-26T13:19 true PT0M20S

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происшествия, авто, москва, саларьево (москва), воркута, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)