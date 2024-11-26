Миронов пришел в Госдуму в футболке с надписью "Крепкий Орешник"
Лидер СРЗП Миронов пришел в Госдуму в футболке с Путиным и "Орешником"
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЛидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов пришел в Госдуму парламента в футболке с надписью "Крепкий Орешник", передает корреспондент РИА Новости.
На парламентарии была футболка с изображением Владимира Путина и надписью "Крепкий Орешник". Такой мерч с фотографией главы государства появился в продаже на маркетплейсах на следующий день после заявления президента России об успешном испытании системы.
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"Коллеги, обратите внимание, вот Сергей Михайлович Миронов, он всегда очень креативно подходит ко всем темам. Вот только использовали наши вооруженные силы и провели испытание "Орешника", как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический. Хотелось бы, чтоб на это обратили внимание наши представители средств массовой информации. Вот как надо работать", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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