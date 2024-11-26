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У человечества есть шанс сформировать новую мировую структуру, заявила СВР
У человечества есть шанс сформировать новую мировую структуру, заявила СВР - РИА Новости, 26.11.2024
У человечества есть шанс сформировать новую мировую структуру, заявила СВР
Наблюдается движение от однополярного миропорядка к многополярности, у человечества есть шанс сформировать мировую структуру, которой ещё никогда не... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:27
2024-11-26T11:27
2024-11-26T11:27
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наблюдается движение от однополярного миропорядка к многополярности, у человечества есть шанс сформировать мировую структуру, которой ещё никогда не существовало, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Сегодня мы наблюдаем необратимое, хотя и не лишенное рисков, движение однополярного миропорядка к многополярности. У человечества есть шанс сформировать международную архитектуру, которой, вероятно, ещё никогда не существовало... это уникальный момент истории, страны еще никогда не находились в такой тесной взаимосвязи между собой, и одновременно в мире как никогда остро ощущается запрос на разнообразие, суверенитет и самобытность", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, сергей нарышкин, снг, в мире
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, В мире
У человечества есть шанс сформировать новую мировую структуру, заявила СВР
Нарышкин заявил о шансе впервые создать мировую структуру с множеством центров