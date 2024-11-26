https://ria.ru/20241126/miny-1985882460.html

Киев предостерегли от нарушения обязательств по противопехотным минам

Киев предостерегли от нарушения обязательств по противопехотным минам - РИА Новости, 26.11.2024

Киев предостерегли от нарушения обязательств по противопехотным минам

Получение Украиной противопехотных мин из США в нарушение Оттавской конвенции, ратифицированной Киевом, было бы прямым нарушением Украиной этого договора,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:57

2024-11-26T20:57

2024-11-26T21:12

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ЖЕНЕВА, 26 ноя – РИА Новости. Получение Украиной противопехотных мин из США в нарушение Оттавской конвенции, ратифицированной Киевом, было бы прямым нарушением Украиной этого договора, говорится в заявлении секретариата этого соглашения.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции."Получение запрещенного оружия было бы прямым нарушением договора государством-участником. В этой связи некоторые делегации на саммите в Сиемреап-Ангкор "За мир, свободный от мин", который проходит в Камбодже до 29 ноября, выразили свою обеспокоенность, отметив, что независимо от того, как они производятся или почему они используются – любое использование или передача государствами, не являющимися участниками конвенции, не умаляет и не отменяет обязательства государства-участника соблюдать свои обязательства и обязанности по договору", - сказано в документе.В секретариате конвенции напоминают, что в документе не проводится различия в зависимости от характера противопехотной мины, независимо от того, самодельная она или самодеактивирующаяся. Любое их использование государством-членом конвенции является нарушением, "без исключения"."Сообщество участников конвенции должно оставаться единым в своей решимости отстаивать нормы и принципы конвенции. Это означает необходимость совместной работы для обеспечения соблюдения, подтверждения обязательств в отношении разминирования, помощи жертвам и информирования о минной опасности, а также активизации усилий по приданию договору и его стандарту универсального характера на саммите и в последующий период", - подчеркивается в заявлении.Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявляла РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.

https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985882883.html

https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html

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в мире, украина, сша, киев, ллойд остин, министерство обороны сша