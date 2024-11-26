https://ria.ru/20241126/migrant-1985754822.html

Из Москвы за год выдворили свыше 16 тысяч нелегальных мигрантов

Из Москвы за год выдворили свыше 16 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 26.11.2024

Из Москвы за год выдворили свыше 16 тысяч нелегальных мигрантов

Судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:22

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП РФ по Москве. "За 2024 год сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению ГУ ФССП по Москве осуществили более 16 тысяч препровождений иностранных граждан за границу РФ, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что большинство мигрантов оказались из стран СНГ. Лидирующие позиции среди них занимают граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, выдворению подверглись иностранцы из Кот-д'Ивуара, Йемена, Мадагаскара, Буркина-Фасо. Также среди нарушителей оказались три уроженца европейских государств: Латвии, Франции и Эстонии. В ведомстве подчеркнули, что все выдворенные признаны судом виновными в "нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ". "В следующие пять лет выдворенные иностранцы не смогут вернуться на территорию Российской Федерации", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241108/migranty-1982684873.html

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html

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москва, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), снг, узбекистан, общество