https://ria.ru/20241126/mid-1985855202.html
Россия вводит санкции против двух британских журналистов
Россия вводит санкции против двух британских журналистов - РИА Новости, 26.11.2024
Россия вводит санкции против двух британских журналистов
Россия запретила въезд на территорию страны для двух британских журналистов, проявивших себя на "антироссийской ниве", сообщили в российском МИД. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:22
2024-11-26T18:22
2024-11-26T18:50
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия запретила въезд на территорию страны для двух британских журналистов, проявивших себя на "антироссийской ниве", сообщили в российском МИД."В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей журналистского корпуса Великобритании", - говорится в сообщении российского МИД.В стоп-лист попали двое журналистов - Том Болл из Times и Дэн Вудланд из Daily Mail."Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена", - заключили в МИД.
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в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Россия вводит санкции против двух британских журналистов
МИД: Россия вводит санкции против двух британских журналистов Болла и Вудланда