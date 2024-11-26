https://ria.ru/20241126/mid-1985855202.html

Россия вводит санкции против двух британских журналистов

Россия вводит санкции против двух британских журналистов - РИА Новости, 26.11.2024

Россия вводит санкции против двух британских журналистов

Россия запретила въезд на территорию страны для двух британских журналистов, проявивших себя на "антироссийской ниве", сообщили в российском МИД. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:22

2024-11-26T18:22

2024-11-26T18:50

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия запретила въезд на территорию страны для двух британских журналистов, проявивших себя на "антироссийской ниве", сообщили в российском МИД."В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей журналистского корпуса Великобритании", - говорится в сообщении российского МИД.В стоп-лист попали двое журналистов - Том Болл из Times и Дэн Вудланд из Daily Mail."Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985716957.html

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в мире, россия, великобритания