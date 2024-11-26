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В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД - РИА Новости, 26.11.2024
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18:11 26.11.2024 (обновлено: 18:44 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/mid-1985853051.html
В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД
В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД - РИА Новости, 26.11.2024
В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД
Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД сообщили, что не потерпят в РФ деятельности сотрудников британских спецслужб,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:11
2024-11-26T18:44
в мире
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великобритания
москва
найджел кейси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД сообщили, что не потерпят в РФ деятельности сотрудников британских спецслужб, сообщили в МИД РФ.Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в российский МИД."Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб", - говорится в сообщении российского МИД.В случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст ответ, подчеркнули в МИД.
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в мире, россия, великобритания, москва, найджел кейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Найджел Кейси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД

МИД заявил послу Кейси, что в РФ не потерпят деятельности британских спецслужб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД сообщили, что не потерпят в РФ деятельности сотрудников британских спецслужб, сообщили в МИД РФ.
Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в российский МИД.
"Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб", - говорится в сообщении российского МИД.
В случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст ответ, подчеркнули в МИД.
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В миреРоссияВеликобританияМоскваНайджел КейсиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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