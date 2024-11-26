https://ria.ru/20241126/mid-1985853051.html

В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД

В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД - РИА Новости, 26.11.2024

В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД

Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД сообщили, что не потерпят в РФ деятельности сотрудников британских спецслужб,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:11

2024-11-26T18:11

2024-11-26T18:44

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД сообщили, что не потерпят в РФ деятельности сотрудников британских спецслужб, сообщили в МИД РФ.Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в российский МИД."Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб", - говорится в сообщении российского МИД.В случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст ответ, подчеркнули в МИД.

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в мире, россия, великобритания, москва, найджел кейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)