https://ria.ru/20241126/mid-1985852756.html

Послу Британии заявили протест

Послу Британии заявили протест - РИА Новости, 26.11.2024

Послу Британии заявили протест

Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД заявили протест из-за обнародованной информации о втором секретаре британского... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:10

2024-11-26T18:10

2024-11-26T18:26

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найджел кейси

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД заявили протест из-за обнародованной информации о втором секретаре британского посольства, сообщили в МИД РФ.Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в российский МИД."Двадцать шестого ноября в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, которому был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении российского МИД.Там подчеркнули, что в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования о заполнении ими анкет."Российская сторона настоятельно рекомендует гражданам Великобритании при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом", - подчеркнули в российском МИД.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

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в мире, россия, великобритания, найджел кейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва