https://ria.ru/20241126/mid-1985852756.html
Послу Британии заявили протест
Послу Британии заявили протест - РИА Новости, 26.11.2024
Послу Британии заявили протест
Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД заявили протест из-за обнародованной информации о втором секретаре британского... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:10
2024-11-26T18:10
2024-11-26T18:26
в мире
россия
великобритания
найджел кейси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Послу Великобритании в России Найджелу Кейси во время вызова в российский МИД заявили протест из-за обнародованной информации о втором секретаре британского посольства, сообщили в МИД РФ.Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в российский МИД."Двадцать шестого ноября в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, которому был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении российского МИД.Там подчеркнули, что в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования о заполнении ими анкет."Российская сторона настоятельно рекомендует гражданам Великобритании при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом", - подчеркнули в российском МИД.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
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в мире, россия, великобритания, найджел кейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
В мире, Россия, Великобритания, Найджел Кейси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
Послу Британии заявили протест
Послу Британии был заявлен протест в связи с информацией о втором секретаре