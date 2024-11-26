https://ria.ru/20241126/mid-1985816423.html
Посол Британии покинул МИД
Посол Британии покинул МИД - РИА Новости, 26.11.2024
Посол Британии покинул МИД
Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул дипведомство без комментариев для прессы, он пробыл в здании час, передает корреспондент... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:06
2024-11-26T16:06
2024-11-26T21:09
россия
найджел кейси
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985845564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aeef0cb82e7a7f67d6a78609ea40b13f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул дипведомство без комментариев для прессы, он пробыл в здании час, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат провел в здании МИД РФ на Смоленской площади около часа. Он отказался от комментариев для прессы. О причинах вызова посла не сообщается.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985845564_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4bd4687f0686f9a166d3cf65213ee5ee.jpg
Посол Великобритании покидает здание МИД России
Посол Великобритании покинул здание МИД России, пробыв там около часа, передает корреспондент РИА Новости. От комментариев для прессы дипломат отказался. О причинах вызова посла пока не сообщается.
2024-11-26T16:06
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, найджел кейси, политика
Россия, Найджел Кейси, Политика
Посол Британии покинул МИД
Посол Британии Кейси покинул МИД России, не дав комментариев прессе