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Посол Британии покинул МИД - РИА Новости, 26.11.2024
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16:06 26.11.2024 (обновлено: 21:09 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/mid-1985816423.html
Посол Британии покинул МИД
Посол Британии покинул МИД - РИА Новости, 26.11.2024
Посол Британии покинул МИД
Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул дипведомство без комментариев для прессы, он пробыл в здании час, передает корреспондент... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:06
2024-11-26T21:09
россия
найджел кейси
политика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул дипведомство без комментариев для прессы, он пробыл в здании час, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат провел в здании МИД РФ на Смоленской площади около часа. Он отказался от комментариев для прессы. О причинах вызова посла не сообщается.
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Посол Великобритании покидает здание МИД России
Посол Великобритании покинул здание МИД России, пробыв там около часа, передает корреспондент РИА Новости. От комментариев для прессы дипломат отказался. О причинах вызова посла пока не сообщается.
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россия, найджел кейси, политика
Россия, Найджел Кейси, Политика
Посол Британии покинул МИД

Посол Британии Кейси покинул МИД России, не дав комментариев прессе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул дипведомство без комментариев для прессы, он пробыл в здании час, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат провел в здании МИД РФ на Смоленской площади около часа. Он отказался от комментариев для прессы. О причинах вызова посла не сообщается.
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