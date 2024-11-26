https://ria.ru/20241126/mid-1985816423.html

Посол Британии покинул МИД

Посол Британии покинул МИД - РИА Новости, 26.11.2024

Посол Британии покинул МИД

Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул дипведомство без комментариев для прессы, он пробыл в здании час, передает корреспондент... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:06

2024-11-26T16:06

2024-11-26T21:09

россия

найджел кейси

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985845564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aeef0cb82e7a7f67d6a78609ea40b13f.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул дипведомство без комментариев для прессы, он пробыл в здании час, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат провел в здании МИД РФ на Смоленской площади около часа. Он отказался от комментариев для прессы. О причинах вызова посла не сообщается.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посол Великобритании покидает здание МИД России Посол Великобритании покинул здание МИД России, пробыв там около часа, передает корреспондент РИА Новости. От комментариев для прессы дипломат отказался. О причинах вызова посла пока не сообщается. 2024-11-26T16:06 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, найджел кейси, политика