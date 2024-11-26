https://ria.ru/20241126/mid-1985799343.html
Посла Британии вызвали в МИД России
Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 26.11.2024
Посла Британии вызвали в МИД России
Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила РИА Новости официальной представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:55
2024-11-26T14:55
2024-11-26T15:02
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найджел кейси
мария захарова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила РИА Новости официальной представитель МИД РФ Мария Захарова."В МИД вызван британский посол", - сказала она.Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
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россия, великобритания, найджел кейси, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Великобритания, Найджел Кейси, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Посла Британии вызвали в МИД России
Захарова заявила, что посла Британии вызвали в МИД России