https://ria.ru/20241126/mid-1985799343.html

Посла Британии вызвали в МИД России

Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 26.11.2024

Посла Британии вызвали в МИД России

Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила РИА Новости официальной представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:55

2024-11-26T14:55

2024-11-26T15:02

россия

великобритания

найджел кейси

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила РИА Новости официальной представитель МИД РФ Мария Захарова."В МИД вызван британский посол", - сказала она.Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

россия

великобритания

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2024

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россия, великобритания, найджел кейси, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире