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Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 26.11.2024
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14:55 26.11.2024 (обновлено: 15:02 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/mid-1985799343.html
Посла Британии вызвали в МИД России
Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 26.11.2024
Посла Британии вызвали в МИД России
Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила РИА Новости официальной представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:55
2024-11-26T15:02
россия
великобритания
найджел кейси
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила РИА Новости официальной представитель МИД РФ Мария Захарова."В МИД вызван британский посол", - сказала она.Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
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россия, великобритания, найджел кейси, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Великобритания, Найджел Кейси, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Посла Британии вызвали в МИД России

Захарова заявила, что посла Британии вызвали в МИД России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила РИА Новости официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В МИД вызван британский посол", - сказала она.
Ранее ФСБ РФ сообщило, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Британского дипломата выдворят из России за шпионаж
Вчера, 14:49
 
РоссияВеликобританияНайджел КейсиМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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