Меркель призвала ЕС задуматься о дипломатических решениях по Украине
Меркель: ЕС должен задуматься об урегулировании на Украине после прихода Трампа
© AP Photo / Markus SchreiberАнгела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. С учетом избрания новым президентом США Дональда Трампа, в ЕС должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу.
"Я пишу в этой книге, что считаю, что параллельно с поддержкой Украины все участники (конфликта – ред.) - а это не только Украина, но и те, кто ей помогает и поддерживает ее - должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения. И я думаю, что с учетом того, что Дональд Трамп вступит в должность президента (США - ред.) в январе, еще важнее, чтобы европейцы, которые поддерживают Украину, имели представление о том, что для них осуществимо, что для них приемлемо и что для них неприемлемо. С моей точки зрения, это было бы крайне важно", - сказала Меркель на презентации своей книги. Трансляцию в прямом эфире вела немецкая газета Zeit в своем канале в YouTube.
Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.
Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Трампу.
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