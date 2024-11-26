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Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 26.11.2024 (обновлено: 07:56 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/merkel-1985703944.html
Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году
Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году - РИА Новости, 26.11.2024
Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си заявила, что начало процесса вступления Киева в НАТО в 2008 году привело бы к военному конфликту с... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:45
2024-11-26T07:56
в мире
россия
украина
германия
ангела меркель
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си заявила, что начало процесса вступления Киева в НАТО в 2008 году привело бы к военному конфликту с Россией гораздо раньше событий специальной военной операции."Мы увидели бы военный конфликт еще раньше (если бы Берлин не высказался против вступления Украины в НАТО. — Прим. ред.). Мне было очевидно (в 2008 году. — Прим. ред.), что президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин не будет просто стоять и смотреть на вступление Украины в НАТО", — сказала она.Экс-канцлер добавила, что всегда стремилась к мирному сотрудничеству с Москвой, а также призвала учитывать ядерный статус России в международных отношениях.Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им плана действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении в состав альянса на неопределенный срок.
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в мире, россия, украина, германия, ангела меркель, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Ангела Меркель, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году

Меркель: прием Украины в НАТО в 2008 году привел к бы войне

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си заявила, что начало процесса вступления Киева в НАТО в 2008 году привело бы к военному конфликту с Россией гораздо раньше событий специальной военной операции.
"Мы увидели бы военный конфликт еще раньше (если бы Берлин не высказался против вступления Украины в НАТО. — Прим. ред.). Мне было очевидно (в 2008 году. — Прим. ред.), что президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин не будет просто стоять и смотреть на вступление Украины в НАТО", — сказала она.
Экс-канцлер добавила, что всегда стремилась к мирному сотрудничеству с Москвой, а также призвала учитывать ядерный статус России в международных отношениях.
Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им плана действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении в состав альянса на неопределенный срок.
Ангела Меркель и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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