https://ria.ru/20241126/merkel-1985703944.html

Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году

Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году - РИА Новости, 26.11.2024

Меркель раскрыла, как ФРГ помогла НАТО избежать войны с Россией в 2008 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си заявила, что начало процесса вступления Киева в НАТО в 2008 году привело бы к военному конфликту с... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:45

2024-11-26T07:45

2024-11-26T07:56

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нато

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си заявила, что начало процесса вступления Киева в НАТО в 2008 году привело бы к военному конфликту с Россией гораздо раньше событий специальной военной операции."Мы увидели бы военный конфликт еще раньше (если бы Берлин не высказался против вступления Украины в НАТО. — Прим. ред.). Мне было очевидно (в 2008 году. — Прим. ред.), что президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин не будет просто стоять и смотреть на вступление Украины в НАТО", — сказала она.Экс-канцлер добавила, что всегда стремилась к мирному сотрудничеству с Москвой, а также призвала учитывать ядерный статус России в международных отношениях.Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им плана действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении в состав альянса на неопределенный срок.

https://ria.ru/20241123/merkel-1985342311.html

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в мире, россия, украина, германия, ангела меркель, нато