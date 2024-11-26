https://ria.ru/20241126/memorandum-1985894482.html

Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти - РИА Новости, 27.11.2024

Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп и действующий президент страны Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-26T23:43

2024-11-26T23:43

2024-11-27T00:50

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп и действующий президент страны Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти, следует из заявления штаба Трампа.Еще до объявления официальных результатов начинает запускаться процесс передачи власти от уходящего президента к избранному. Управление общих служб США обычно в срок до 9 ноября направляет официальное письмо "очевидному" победителю выборов, где уведомляет о выделении средств, офиса и иного содействия для осуществления передачи власти. На прошлых выборах, однако, этот процесс был затянут администрацией Трампа, так как они отказывались признать свой проигрыш. Администрация Байдена однако сразу заявила о готовности мирно передать власть. Байден провел встречу с Трампом в Белом доме 13 ноября для обсуждения процесса перехода."После завершения процесса отбора своего нового кабинета избранный президент Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом президента Джо Байдена. Это взаимодействие позволяет нашим предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку, включая развертывание десантных групп в каждом департаменте и агентстве, и завершить упорядоченную передачу власти", - заявила будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс.В заявлении подчеркивается, что в соответствии с обещанием Трампа экономить деньги налогоплательщиков, переходная команда не будет пользоваться опцией выделения средств из бюджета и будет функционировать на собранные пожертвования."Доноры переходного правительства будут раскрыты общественности. В соответствии с политикой переходного правительства, которая уже действует, переходная команда не будет принимать иностранные пожертвования", - говорится в заявлении.Пользоваться государственными зданиями или технологиями переходная команда также не планирует. При этом, на фоне обвинений против некоторых номинированных Трампом членов будущего кабинета, в том числе в сексуальном насилии, коррупции и неэтичном поведении, отмечается, что переходная команда обладает "планом этики для тех, кто в ней задействован, который будет соответствовать требованиям для персонала, чтобы плавно перейти в администрацию Трампа. Согласно Закону об улучшении переходного периода, этот план этики будет опубликован".Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241126/bajden-1985687056.html

https://ria.ru/20241124/peskov-1985438957.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден