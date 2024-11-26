https://ria.ru/20241126/mekhiko-1985705397.html

Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках

Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках - РИА Новости, 26.11.2024

Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках

Законодатели мексиканского штата Мехико одобрили широким межпартийным большинством реформу уголовного кодекса, декриминализующую аборты на сроках до 12 недель,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:57

2024-11-26T07:57

2024-11-26T07:57

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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Законодатели мексиканского штата Мехико одобрили широким межпартийным большинством реформу уголовного кодекса, декриминализующую аборты на сроках до 12 недель, таким образом прерывание беременности стало легальным в 18 регионах страны из 32. "На исторической сессии Конгресс штата Мехико большинством голосов одобрил декриминализацию абортов на сроке до 12 недель беременности посредством реформы Уголовного кодекса штата, которая усиливает защиту сексуальных и репродуктивных прав женщин и беременных", - сказано в сообщении на сайте конгресса штата Мехико. Тесно связанный с федеральным округом Мехико, который первым легализовал аборты в 2007 году, штат Мехико стал 18-м в стране, где разрешаются аборты на ранних сроках. Впервые соответствующий законопроект был представлен там 20 лет назад, однако не находил поддержки большинства. Большинство мексиканских штатов, которые декриминализовали аборты, установили разрешенный срок для проведения этой операции не позднее 12 недель. В Синалоа он составляет 13 недель. Возможность для прерывания беременности сохраняется позже этого срока, если жизни матери угрожает опасность, при несчастном случае и при изнасиловании. Как сообщили в конгрессе штата Мехико, в настоящий момент законодательный процесс декриминализации абортов идет также в южном штате Чиапас. Местные депутаты уже исключили из конституции региона формулировку "право на жизнь с момента зачатия", однако внесение изменений в Уголовный кодекс относительно абортов еще не завершено. В 2021-2023 годах Верховный суд Мексики признал неконституционными нормы национального правосудия, предусматривающие наказание за аборт, как нарушающие права человека, и постановил, что "полная криминализация прерывания беременности является неконституционной".

https://ria.ru/20240729/polsha-1962718864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мехико (штат), синалоа, мексика