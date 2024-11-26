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Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках - РИА Новости, 26.11.2024
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07:57 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/mekhiko-1985705397.html
Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках
Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках - РИА Новости, 26.11.2024
Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках
Законодатели мексиканского штата Мехико одобрили широким межпартийным большинством реформу уголовного кодекса, декриминализующую аборты на сроках до 12 недель,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:57
2024-11-26T07:57
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Законодатели мексиканского штата Мехико одобрили широким межпартийным большинством реформу уголовного кодекса, декриминализующую аборты на сроках до 12 недель, таким образом прерывание беременности стало легальным в 18 регионах страны из 32. "На исторической сессии Конгресс штата Мехико большинством голосов одобрил декриминализацию абортов на сроке до 12 недель беременности посредством реформы Уголовного кодекса штата, которая усиливает защиту сексуальных и репродуктивных прав женщин и беременных", - сказано в сообщении на сайте конгресса штата Мехико. Тесно связанный с федеральным округом Мехико, который первым легализовал аборты в 2007 году, штат Мехико стал 18-м в стране, где разрешаются аборты на ранних сроках. Впервые соответствующий законопроект был представлен там 20 лет назад, однако не находил поддержки большинства. Большинство мексиканских штатов, которые декриминализовали аборты, установили разрешенный срок для проведения этой операции не позднее 12 недель. В Синалоа он составляет 13 недель. Возможность для прерывания беременности сохраняется позже этого срока, если жизни матери угрожает опасность, при несчастном случае и при изнасиловании. Как сообщили в конгрессе штата Мехико, в настоящий момент законодательный процесс декриминализации абортов идет также в южном штате Чиапас. Местные депутаты уже исключили из конституции региона формулировку "право на жизнь с момента зачатия", однако внесение изменений в Уголовный кодекс относительно абортов еще не завершено. В 2021-2023 годах Верховный суд Мексики признал неконституционными нормы национального правосудия, предусматривающие наказание за аборт, как нарушающие права человека, и постановил, что "полная криминализация прерывания беременности является неконституционной".
https://ria.ru/20240729/polsha-1962718864.html
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в мире, мехико (штат), синалоа, мексика
В мире, Мехико (штат), Синалоа, Мексика
Штат Мехико декриминализовал аборты на ранних сроках

Конгресс Мехико одобрил реформу уголовного кодекса, легализующую аборты

© Fotolia / wlablackРезультаты эхографии
Результаты эхографии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Законодатели мексиканского штата Мехико одобрили широким межпартийным большинством реформу уголовного кодекса, декриминализующую аборты на сроках до 12 недель, таким образом прерывание беременности стало легальным в 18 регионах страны из 32.
"На исторической сессии Конгресс штата Мехико большинством голосов одобрил декриминализацию абортов на сроке до 12 недель беременности посредством реформы Уголовного кодекса штата, которая усиливает защиту сексуальных и репродуктивных прав женщин и беременных", - сказано в сообщении на сайте конгресса штата Мехико.
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Тесно связанный с федеральным округом Мехико, который первым легализовал аборты в 2007 году, штат Мехико стал 18-м в стране, где разрешаются аборты на ранних сроках. Впервые соответствующий законопроект был представлен там 20 лет назад, однако не находил поддержки большинства.
Большинство мексиканских штатов, которые декриминализовали аборты, установили разрешенный срок для проведения этой операции не позднее 12 недель. В Синалоа он составляет 13 недель.
Возможность для прерывания беременности сохраняется позже этого срока, если жизни матери угрожает опасность, при несчастном случае и при изнасиловании.
Как сообщили в конгрессе штата Мехико, в настоящий момент законодательный процесс декриминализации абортов идет также в южном штате Чиапас. Местные депутаты уже исключили из конституции региона формулировку "право на жизнь с момента зачатия", однако внесение изменений в Уголовный кодекс относительно абортов еще не завершено.
В 2021-2023 годах Верховный суд Мексики признал неконституционными нормы национального правосудия, предусматривающие наказание за аборт, как нарушающие права человека, и постановил, что "полная криминализация прерывания беременности является неконституционной".
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