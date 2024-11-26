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Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:36 26.11.2024 (обновлено: 01:53 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/medvedev-1985686584.html
Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России
Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России - РИА Новости, 26.11.2024
Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России
Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием нарушают абсолютно все красные линии, заявил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:36
2024-11-26T01:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
ядерная доктрина
дальнобойные ракеты
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием нарушают абсолютно все красные линии, заявил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al-Arabiya. Он особо отметил, что подобное не пройдет бесследно."Уже всё, что происходит — это переход за любые красные линии", — сказал он.Медведев также призвал обратить внимание на изменения в ядерной доктрине России. По его словам, президент страны Владимир Путин четко выразил свою позицию по поводу ударов по России, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. При этом Москва рассматривает ядерные вооружения как средства сдерживания, применение которых является крайней и вынужденной мерой.
https://ria.ru/20241124/oruzhie-1985428632.html
https://ria.ru/20241125/putin--1985668211.html
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россия, украина, дмитрий медведев, ядерная доктрина, дальнобойные ракеты, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Ядерная доктрина, дальнобойные ракеты, Владимир Путин
Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России

Медведев: удары вглубь России нарушают все возможные красные линии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием нарушают абсолютно все красные линии, заявил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al-Arabiya. Он особо отметил, что подобное не пройдет бесследно.
"Уже всё, что происходит — это переход за любые красные линии", — сказал он.
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Медведев также призвал обратить внимание на изменения в ядерной доктрине России. По его словам, президент страны Владимир Путин четко выразил свою позицию по поводу ударов по России, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. При этом Москва рассматривает ядерные вооружения как средства сдерживания, применение которых является крайней и вынужденной мерой.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевЯдерная доктринадальнобойные ракетыВладимир Путин
 
 
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