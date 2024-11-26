https://ria.ru/20241126/medvedev-1985686584.html

Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России

Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России - РИА Новости, 26.11.2024

Медведев заявил о переходе всех красных линий в отношении России

Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием нарушают абсолютно все красные линии, заявил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:36

2024-11-26T01:36

2024-11-26T01:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

ядерная доктрина

дальнобойные ракеты

владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием нарушают абсолютно все красные линии, заявил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al-Arabiya. Он особо отметил, что подобное не пройдет бесследно."Уже всё, что происходит — это переход за любые красные линии", — сказал он.Медведев также призвал обратить внимание на изменения в ядерной доктрине России. По его словам, президент страны Владимир Путин четко выразил свою позицию по поводу ударов по России, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. При этом Москва рассматривает ядерные вооружения как средства сдерживания, применение которых является крайней и вынужденной мерой.

https://ria.ru/20241124/oruzhie-1985428632.html

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россия, украина, дмитрий медведев, ядерная доктрина, дальнобойные ракеты, владимир путин