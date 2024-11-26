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Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления

Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления - РИА Новости, 26.11.2024

Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления

Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и других Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X на критику своего ведущего... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:15

2024-11-26T05:15

2024-11-26T11:12

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и других Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X на критику своего ведущего положения в космической области со стороны бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.Ранее экс-канцлер заявила в интервью изданию Der Spiegel, что Маск владеет 60 процентами всех спутников в космосе. Меркель выразила крайнюю обеспокоенность таким положением дел, а также политическими взглядами миллиардера."Да кто такая эта Ангела Меркин?" — ответил предприниматель.Таким образом Маск намекнул на созвучный с фамилией политика термин из секс-индустрии "меркин" — парик, используемый в качестве лобковых волос.Как сообщала ранее газета Politico, близость Маска к победителю президентских выборов Дональду Трампу позволит обеспечить компании SpaceX еще большее финансирование от государства, а также даст предпринимателю шанс продвинуть своего кандидата на пост главы НАСА. Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок.

https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html

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в мире, германия, сша, илон маск, ангела меркель, spacex, дональд трамп