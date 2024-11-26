https://ria.ru/20241126/mask-1985695693.html
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления - РИА Новости, 26.11.2024
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления
Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и других Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X на критику своего ведущего... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:15
2024-11-26T05:15
2024-11-26T11:12
в мире
германия
сша
илон маск
ангела меркель
spacex
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982376920_129:84:2819:1597_1920x0_80_0_0_289009a2dbc269286d5e42c469650a6c.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и других Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X на критику своего ведущего положения в космической области со стороны бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.Ранее экс-канцлер заявила в интервью изданию Der Spiegel, что Маск владеет 60 процентами всех спутников в космосе. Меркель выразила крайнюю обеспокоенность таким положением дел, а также политическими взглядами миллиардера."Да кто такая эта Ангела Меркин?" — ответил предприниматель.Таким образом Маск намекнул на созвучный с фамилией политика термин из секс-индустрии "меркин" — парик, используемый в качестве лобковых волос.Как сообщала ранее газета Politico, близость Маска к победителю президентских выборов Дональду Трампу позволит обеспечить компании SpaceX еще большее финансирование от государства, а также даст предпринимателю шанс продвинуть своего кандидата на пост главы НАСА. Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок.
https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html
https://ria.ru/20241124/mask-1985440987.html
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982376920_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_9a0b5ca39c0e064387df471fe61d83a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, илон маск, ангела меркель, spacex, дональд трамп
В мире, Германия, США, Илон Маск, Ангела Меркель, SpaceX, Дональд Трамп
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления
Маск оскорбительно исковеркал фамилию Меркель в ответ на ее критику