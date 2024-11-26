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Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления - РИА Новости, 26.11.2024
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05:15 26.11.2024 (обновлено: 11:12 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/mask-1985695693.html
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления - РИА Новости, 26.11.2024
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления
Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и других Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X на критику своего ведущего... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:15
2024-11-26T11:12
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и других Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X на критику своего ведущего положения в космической области со стороны бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.Ранее экс-канцлер заявила в интервью изданию Der Spiegel, что Маск владеет 60 процентами всех спутников в космосе. Меркель выразила крайнюю обеспокоенность таким положением дел, а также политическими взглядами миллиардера."Да кто такая эта Ангела Меркин?" — ответил предприниматель.Таким образом Маск намекнул на созвучный с фамилией политика термин из секс-индустрии "меркин" — парик, используемый в качестве лобковых волос.Как сообщала ранее газета Politico, близость Маска к победителю президентских выборов Дональду Трампу позволит обеспечить компании SpaceX еще большее финансирование от государства, а также даст предпринимателю шанс продвинуть своего кандидата на пост главы НАСА. Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок.
https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html
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в мире, германия, сша, илон маск, ангела меркель, spacex, дональд трамп
В мире, Германия, США, Илон Маск, Ангела Меркель, SpaceX, Дональд Трамп
Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления

Маск оскорбительно исковеркал фамилию Меркель в ответ на ее критику

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и других Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X на критику своего ведущего положения в космической области со стороны бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
Ранее экс-канцлер заявила в интервью изданию Der Spiegel, что Маск владеет 60 процентами всех спутников в космосе. Меркель выразила крайнюю обеспокоенность таким положением дел, а также политическими взглядами миллиардера.
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"Да кто такая эта Ангела Меркин?" — ответил предприниматель.
Таким образом Маск намекнул на созвучный с фамилией политика термин из секс-индустрии "меркин" — парик, используемый в качестве лобковых волос.
Как сообщала ранее газета Politico, близость Маска к победителю президентских выборов Дональду Трампу позволит обеспечить компании SpaceX еще большее финансирование от государства, а также даст предпринимателю шанс продвинуть своего кандидата на пост главы НАСА. Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок.
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В миреГерманияСШАИлон МаскАнгела МеркельSpaceXДональд Трамп
 
 
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