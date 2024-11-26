https://ria.ru/20241126/mask-1985692855.html

Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне - РИА Новости, 26.11.2024

Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что уровень бюрократии в Пентагоне вырос настолько, что сейчас ремонт лестницы занимает больше... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:55

2024-11-26T03:55

2024-11-26T03:55

в мире

сша

илон маск

вивек рамасвами

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что уровень бюрократии в Пентагоне вырос настолько, что сейчас ремонт лестницы занимает больше времени, чем в прошлом веке ушло на строительство всего здания ведомства. "На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!" - написал Маск. Таким образом миллиардер прокомментировал слова бизнесмена Вивека Рамасвами, заявившего, что бюрократия приводит к большим расходам не столько из-за численности сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей расходов. Ранее Маск заявлял, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских военных расходов. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.

https://ria.ru/20241125/ilon-1985661541.html

https://ria.ru/20241123/amerika-1985322501.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, министерство обороны сша