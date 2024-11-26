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Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне - РИА Новости, 26.11.2024
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03:55 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/mask-1985692855.html
Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне
Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне - РИА Новости, 26.11.2024
Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что уровень бюрократии в Пентагоне вырос настолько, что сейчас ремонт лестницы занимает больше... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:55
2024-11-26T03:55
в мире
сша
илон маск
вивек рамасвами
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что уровень бюрократии в Пентагоне вырос настолько, что сейчас ремонт лестницы занимает больше времени, чем в прошлом веке ушло на строительство всего здания ведомства. "На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!" - написал Маск. Таким образом миллиардер прокомментировал слова бизнесмена Вивека Рамасвами, заявившего, что бюрократия приводит к большим расходам не столько из-за численности сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей расходов. Ранее Маск заявлял, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских военных расходов. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
https://ria.ru/20241125/ilon-1985661541.html
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в мире, сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Маск заявил, что ремонт лестницы в Пентагоне длится дольше, чем постройка здания

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что уровень бюрократии в Пентагоне вырос настолько, что сейчас ремонт лестницы занимает больше времени, чем в прошлом веке ушло на строительство всего здания ведомства.
"На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!" - написал Маск.
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Таким образом миллиардер прокомментировал слова бизнесмена Вивека Рамасвами, заявившего, что бюрократия приводит к большим расходам не столько из-за численности сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей расходов.
Ранее Маск заявлял, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских военных расходов.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
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В миреСШАИлон МаскВивек РамасвамиДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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