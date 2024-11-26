Глава МИД Польши предположил, что Мачеревич является российским агентом
Глава МИД Польши Сикорский: экс-министр Мачеревич может быть российским агентом
© AP Photo / Czarek SokolowskiАнтони Мачеревич
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Антони Мачеревич. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил в эфире Польского радио, что экс-министр национальной обороны страны, бывший глава комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич является "российским агентом".
Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик представил рапорт о проверке деятельности комиссии, которой руководил Мачеревич, и сообщил, что в отношении ее членов подготовлено 41 заявление в прокуратуру. По его словам, в 24 заявлениях, касающихся лично Мачеревича, идет речь о превышении полномочий с целью получения личной выгоды, о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, нарушении законодательства, предоставлении ложной информации, неисполнении решений суда, подделке документов и взятках.
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"Удивительно, что Мачеревич на протяжении всех 35 лет свободной Польши каждый раз, когда имел какое-то влияние на общественные дела, на государственные дела, наносил Польше какой-то вред - от способа проведения люстрации до натравливания поляков друг на друга и этих абсурдов в вопросе якобы смоленского покушения", - заявил Сикорский.
При этом глава МИД предположил, что Мачеревич может являться "российским агентом".
"Так что я не знаю, кем является Мачеревич, но из процессуальной осторожности скажу так: если бы он был российским агентом, то не мог бы лучше выполнять задания", - сказал Сикорский.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
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Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Правительство Польши не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета.
Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.