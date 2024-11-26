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Ливан осудил израильские атаки на фоне сообщений о готовящемся перемирии
Ливан осудил израильские атаки на фоне сообщений о готовящемся перемирии - РИА Новости, 26.11.2024
Ливан осудил израильские атаки на фоне сообщений о готовящемся перемирии
Массированная бомбардировка Бейрута и других ливанских городов израильскими ВВС является прямым пренебрежениям всех международных договоренностей, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:27
2024-11-26T22:27
2024-11-26T22:29
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Массированная бомбардировка Бейрута и других ливанских городов израильскими ВВС является прямым пренебрежениям всех международных договоренностей, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливан Наджиб Микати во вторник. Израильская авиация с утра вторника нанесла более 30 ударов по южному пригороду Бейрута и его центральным кварталам. По последним данным минздрава страны в центре столицы погибли 10 человек и 47 получили ранения. В тоже время бомбардировкам израильских ВВС подверглись города Тир и Сайда на юге Ливана и несколько поселений на востоке страны. "Истеричные израильские удары по Бейруту и другим районам Ливана, которые наносятся на прямую по гражданскому населению, в очередной раз подтверждают, что у враждебного Израиля нет уважения никакому закону или праву", - цитирует слова Микати ливанское национальное агентство NNA. По словам премьера, это особенно бесчеловечно, так как столица является убежищем для большинства ливанцев, и в ней сконцентрировалось наибольшее количество беженцев. "От международного сообщества требуются оперативные действия, чтобы эта агрессия прекратилась, и незамедлительно был введен режим прекращения огня", - добавил Микати. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три причины, по которым Израилю сейчас нужно прекращение огня с Ливаном, - необходимость сфокусироваться на иранской угрозе, перевооружиться и изолировать палестинское движение ХАМАС. Он также заявил, что что во вторник вечером выносит на утверждение кабинета министров план по прекращению огня с Ливаном.
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985868768.html
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2024-11-26T22:27
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в мире, ливан, бейрут, израиль, наджиб микати, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Наджиб Микати, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливан осудил израильские атаки на фоне сообщений о готовящемся перемирии
Ливан осудил атаки Израиля по Бейруту на фоне сообщений о готовящемся перемирии