https://ria.ru/20241126/livan-1985889176.html

Ливан осудил израильские атаки на фоне сообщений о готовящемся перемирии

Ливан осудил израильские атаки на фоне сообщений о готовящемся перемирии - РИА Новости, 26.11.2024

Ливан осудил израильские атаки на фоне сообщений о готовящемся перемирии

Массированная бомбардировка Бейрута и других ливанских городов израильскими ВВС является прямым пренебрежениям всех международных договоренностей, заявил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:27

2024-11-26T22:27

2024-11-26T22:29

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хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Массированная бомбардировка Бейрута и других ливанских городов израильскими ВВС является прямым пренебрежениям всех международных договоренностей, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливан Наджиб Микати во вторник. Израильская авиация с утра вторника нанесла более 30 ударов по южному пригороду Бейрута и его центральным кварталам. По последним данным минздрава страны в центре столицы погибли 10 человек и 47 получили ранения. В тоже время бомбардировкам израильских ВВС подверглись города Тир и Сайда на юге Ливана и несколько поселений на востоке страны. "Истеричные израильские удары по Бейруту и другим районам Ливана, которые наносятся на прямую по гражданскому населению, в очередной раз подтверждают, что у враждебного Израиля нет уважения никакому закону или праву", - цитирует слова Микати ливанское национальное агентство NNA. По словам премьера, это особенно бесчеловечно, так как столица является убежищем для большинства ливанцев, и в ней сконцентрировалось наибольшее количество беженцев. "От международного сообщества требуются оперативные действия, чтобы эта агрессия прекратилась, и незамедлительно был введен режим прекращения огня", - добавил Микати. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три причины, по которым Израилю сейчас нужно прекращение огня с Ливаном, - необходимость сфокусироваться на иранской угрозе, перевооружиться и изолировать палестинское движение ХАМАС. Он также заявил, что что во вторник вечером выносит на утверждение кабинета министров план по прекращению огня с Ливаном.

https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985868768.html

https://ria.ru/20241126/netanyakhu-1985885586.html

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Атака по целям движения "Хезболла" в Бейруте Израиль начал волну атак по целям движения "Хезболла" в Бейруте, анонсированы удары по 20 зданиям. Корреспондент РИА Новости заснял одну из серий этих авиаударов. 2024-11-26T22:27 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ливан, бейрут, израиль, наджиб микати, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024