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Израиль выведет войска из Ливана по условиям перемирия, сообщил источник - РИА Новости, 26.11.2024
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19:15 26.11.2024 (обновлено: 19:22 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/livan-1985870100.html
Израиль выведет войска из Ливана по условиям перемирия, сообщил источник
Израиль выведет войска из Ливана по условиям перемирия, сообщил источник - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль выведет войска из Ливана по условиям перемирия, сообщил источник
Соглашение о прекращении огня будет установлено сроком на 60 дней, в течении которых Израиль должен вывести свои войска со всей территории Ливана, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:15
2024-11-26T19:22
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня будет установлено сроком на 60 дней, в течении которых Израиль должен вывести свои войска со всей территории Ливана, сообщил РИА Новости ливанский политический источник. "Пункты соглашения о прекращении огня основаны на резолюции 1701 СБ ООН. Срок определен в 60 дней - это будет испытанием для обеих сторон. И успехом будет вывод израильской армии с ливанских территорий. Вместе с тем на освобожденных территориях будет дислоцироваться ливанская армия", - сказал источник. По словам источника, в течении 60 дней будут проведены переговоры по поводу 13 точек, по которым сохраняется территориальный спор на голубой линии между Ливаном и Израилем. За это время должно быть решено, куда именно будут отведены израильские силы.
https://ria.ru/20241031/izrail-1981022326.html
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в мире, израиль, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль выведет войска из Ливана по условиям перемирия, сообщил источник

Перемирие Израиля с Ливаном предусматривает вывод оттуда ЦАХАЛ

© ЦАХАЛИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© ЦАХАЛ
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня будет установлено сроком на 60 дней, в течении которых Израиль должен вывести свои войска со всей территории Ливана, сообщил РИА Новости ливанский политический источник.
"Пункты соглашения о прекращении огня основаны на резолюции 1701 СБ ООН. Срок определен в 60 дней - это будет испытанием для обеих сторон. И успехом будет вывод израильской армии с ливанских территорий. Вместе с тем на освобожденных территориях будет дислоцироваться ливанская армия", - сказал источник.
По словам источника, в течении 60 дней будут проведены переговоры по поводу 13 точек, по которым сохраняется территориальный спор на голубой линии между Ливаном и Израилем.
За это время должно быть решено, куда именно будут отведены израильские силы.
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В миреИзраильЛиванООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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